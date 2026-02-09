Broadcast, Live, Sport: 09.02.2026

NBC Sports setzt auf Grass Valley für Olympia-Produktion 2026

NBC Sports hat Grass Valley als Partner für die Produktionsinfrastruktur der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina sowie der anschließenden Paralympics ausgewählt.

NBC berichtet umfassend von den Olympischen Spielen.

Grass Valley stellt Lösungen für Frame-Rate-Konvertierung, Routing und Orchestrierung bereit. Die Technologie kommt sowohl vor Ort in Italien als auch in den NBC Sports-Produktionsstätten in Stamford, Connecticut, und New York zum Einsatz.

Umfassende Live-Berichterstattung

NBCUniversal orientiert sich am erfolgreichen Konzept der Sommerspiele 2024 und produziert Live-Übertragungen der Top-Events tagsüber auf NBC, vollständiges Live-Streaming auf Peacock sowie eine erweiterte Primetime-Show »Primetime in Milan«. Zudem kehren die Formate »Gold Zone« und »Multiview« auf Peacock zurück.

Die Eröffnungsfeier aus dem San-Siro-Stadion in Mailand wurde live auf NBC und Peacock übertragen.

Jon Wilson, CEO von Grass Valley, sagt: »„Mit Alchemist, Orbit und der Leistungsfähigkeit von AMPP OS, unterstützt durch unsere führenden Infrastrukturprodukte und unser Fachwissen im Bereich Vor-Ort-Support, ermöglichen wir NBC Sports, die Größe, Qualität und Zuverlässigkeit zu liefern, die das Publikum auf jedem Bildschirm erwartet.“
Langjährige Partnerschaft

»Grass Valley arbeitet seit über zwei Jahrzehnten mit NBC Sports zusammen und hat uns bereits bei früheren Olympischen Spielen und anderen großen internationalen Sportevents unterstützt«, erklärte Tim Canary, SVP Engineering bei NBC Sports. Die Technologie und der Engineering-Support seien Schlüsselkomponenten für die gewohnt hohe Qualität.

NBCUniversal präsentiert die 20. Olympischen Spiele insgesamt und die 13. in Folge. Der Sender hält die US-Medienrechte für alle olympischen Plattformen bis 2036.

