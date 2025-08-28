HighField AI erweitert sein globales Team

Die agentenbasierte und multimodale KI-Plattform Highfield erweitert das Team. Für DACH ist Stefan Weitzer an Bord.

HighField AI, eine agentenbasierte und multimodale KI-Plattform für die automatisierte Grafikproduktion, gab die Erweiterung seines Vertriebsteams bekannt, um der wachsenden Marktnachfrage mit der Einstellung von vier erfahrenen Branchenexperten gerecht zu werden. Diese strategische Erweiterung folgt auf die kürzlich erfolgte Markteinführung der Plattform.

HighField AI wurde entwickelt, um Nachrichtenredaktionen und Live-Produktionsteams dabei zu unterstützen, mehr Inhalte schneller bereitzustellen. Die Plattform lässt sich nahtlos in Newsroom-Kontrollsysteme (NRCS) und führende Grafik-Engines integrieren – darunter Vizrt, Unreal Engine, CGI OpenMedia, Avid iNews, ENPS und Saga – und automatisiert bis zu 75 % der manuellen Produktionsaufgaben, darunter die Visualisierung von Geschichten, die Auswahl von Assets und das Ausfüllen von Vorlagen.

Für den DACH-Bereich ist Stefan Weitzer an Bord. Er ist in München ansässig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei Unternehmen wie Blackmagic Design und Orad. Er ist ideal positioniert, um Deutschland, Österreich und die Schweiz zu betreuen.

Für die USA konnte HighField AI Brad Rumler gewinnen, für Südeuropa (Spanien) Sergio Cárdenas und für Nordeuropa und UK Scott Barber.

»Wir sehen eine Nachfrage von großen und kleinen Rundfunkanstalten, die mit weniger Aufwand mehr erreichen müssen«, sagte David Dowling, Chief Revenue Officer bei HighField AI. »HighField AI hilft ihnen, professionelle Bilder schneller und mit weniger Engpässen zu liefern. Unsere Expansion stellt sicher, dass wir diesen Bedarf weltweit mit den richtigen Mitarbeitern, Partnern und Präsenzen unterstützen können.«

»Unser Ziel ist einfach. Wir helfen Redaktionen und Medienunternehmen, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen und dabei sicher zu sein«, sagte Amir Hochfeld, CEO von HighField AI. »Brad, Sergio, Scott und Stefan bringen jeweils die Art von Fachwissen und Marktverständnis mit, die Kundengespräche in vertrauensvolle Partnerschaften verwandeln.«