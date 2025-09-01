Eine »Souveräne Mediencloud für Europa« ist das Ziel einer neuen Partnerschaft von Qvest und Stackit, dem Cloud-Provider der Schwarz-Gruppe.

Die Partner sehen einen erhöhten Bedarf an der Ergänzung bestehender Cloud-Strukturen aufgrund wachsender geopolitischer Unsicherheiten und der Verschärfungen des europäischen Datenschutzes. Entsprechend wird das Stackit Cloud-System mit Blick auf die besonderen Anforderungen europäischer Medienunternehmen der Branchen TV, Entertainment, Streaming, Sport und Verlage in puncto Souveränität, Compliance und Innovation angepasst. Das Cloud-Angebot von Qvest und Stackit greift die Anforderungen aktueller Medienworkflows auf: »Eine moderne Multi-Cloud-Architektur und hybride Transformationsmodelle ermöglichen die flexible Einbindung in bestehende Infrastrukturen« und schaffen Raum für neue Geschäftsmodelle, so Qvest und Stackit. »Relevante Daten und Anwendungen bleiben dabei in Europa gespeichert und gehostet.« Neben der Erfüllung von EU-Regularien biete die Integration in vorhandene Clouds bei maximaler Flexibilität mehr Kontrolle über sensible Daten, ohne internationale Partnerschaften oder Strategien einzuschränken.

»Wir haben in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Partnerschaften mit internationalen Cloud-Anbietern für medienbezogene Anwendungen auf hohem technologischem Niveau aufgebaut«, erläutert Dr. Frank Hoffmann, Principal bei Qvest. »Unser gemeinsames Ziel ist es, Unternehmen nicht nur sichere und DSGVO-konforme, sondern auch innovative Cloud-Lösungen zu eröffnen, die sich flexibel in bestehende Cloud-Strategien einfügen und echte unternehmerische Spielräume schaffen.«

Die Partnerschaft biete »Medienunternehmen die Möglichkeit, ihre digitalen Geschäftsmodelle gezielt weiterzuentwickeln, ohne dabei Kompromisse bei der Datenhoheit und der Einhaltung europäischer Standards eingehen zu müssen«, so Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales und Marketing Schwarz Digits und CEO von Stackit.

Die »souveräne Mediencloud« erweitert Qspaces, das Managed-Services-Angebot von Qvest, um eine weitere Option, die speziell auf die regulatorischen und betrieblichen Anforderungen europäischer Medienunternehmen zugeschnitten ist.