BCE und Scaleway: Partnerschaft für souveräne Cloud-Mediendienste

Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und der Betrieb cloudbasierter Mediendienste, die den Anforderungen europäischer Broadcaster und Medienorganisationen an Performance, Sicherheit und digitale Souveränität gerecht werden.

Der Partnerschaft ging eine technische Evaluierungsphase voraus, in der BCE ausgewählte Media-Workloads erfolgreich auf der europäischen Cloud-Infrastruktur von Scaleway validierte. Die Ergebnisse bestätigten die Eignung der Plattform für produktionsreife Medienumgebungen – einschließlich Performance, Skalierbarkeit und Betriebsstabilität.

Entwicklung produktionsreifer Mediendienste

Im Rahmen der Zusammenarbeit wollen BCE und Scaleway cloud-native Mediendienste für zentrale Anwendungsfälle wie Content-Verarbeitung, Distribution und Speicherung entwickeln und industrialisieren. Die Partnerschaft verbindet BCEs Expertise in Media-Workflows, Systemintegration und Managed Services mit Scaleways ausschließlich in Europa betriebener Cloud-Infrastruktur. Die entstehenden Dienste sollen geschäftskritische Medienoperationen unterstützen und gleichzeitig die Einhaltung europäischer Regulierungsrahmen und Datenschutzanforderungen sicherstellen.

Fokus auf europäische Datensouveränität

Beide Unternehmen betonen, das Ziel zu haben, glaubwürdige europäische Cloud-Alternativen für Medienorganisationen zu schaffen, die Transparenz, Kontrolle und eine langfristige Ausrichtung an europäischen Grundsätzen zur Datenhaltung und -governance suchen. Die Partnerschaft geht dabei über die reine Infrastrukturnutzung hinaus und umfasst eine enge Zusammenarbeit bei Architekturkonzepten, Betriebsmodellen und Sicherheitsframeworks.

Sylvain Merle, Chief Technology Officer bei BCE, kommentiert: „Diese Partnerschaft spiegelt unseren Anspruch wider, cloudbasierte Mediendienste zu entwickeln, die betrieblich robust und mit europäischen Souveränitätsanforderungen vereinbar sind. Die Cloud-Plattform von Scaleway hat in der Evaluierungsphase eine hohe technische Reife bewiesen.“

Alexia Boulot, VP of Product bei Scaleway, ergänzt: „Mediendienste stellen hohe Anforderungen an Cloud-Plattformen. Die Zusammenarbeit mit BCE ermöglicht es uns, unsere Infrastruktur mit produktionsorientierten Media-Workloads weiterzuentwickeln und zur Entstehung souveräner Cloud-Dienste für die Medienbranche beizutragen.“

Nach der erfolgreichen Evaluierungsphase wollen BCE und Scaleway ihre Zusammenarbeit schrittweise auf weitere Dienste und Kundenanwendungsfälle ausweiten. BCE ist seit mehr als 25 Jahren im Markt tätig und betreut über 400 internationale Kunden in der EMEA-Region.