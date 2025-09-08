Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« in der Endrunde

Seit 2009 verleihen ARD und ZDF ihren Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« an drei Frauen für ihre Abschlussarbeiten zu Themen aus der Medientechnologie.

Die Preisträgerinnen im 17. Wettbewerbsjahrgang sind:

Pauline Leininger für »Exploring the Use of Artificial Intelligence (AI) Generated Environments for Virtual Film Production«, ihre Masterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München

für »Exploring the Use of Artificial Intelligence (AI) Generated Environments for Virtual Film Production«, ihre Masterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München Priska Magdalena Merbitz-Zahradnik für ihre Masterarbeit »Wahrnehmung von grafischen Einblendungen in High Dynamic Range« an der Hochschule der Medien Stuttgart

für ihre Masterarbeit »Wahrnehmung von grafischen Einblendungen in High Dynamic Range« an der Hochschule der Medien Stuttgart Teelke Uffen für ihre Bachelorarbeit »EARvolution – Indirekte HRTF-Individualisierung für szenische Audio-Inhalte« an der HAW Hamburg

Die Preisverleihung findet am 23. Oktober im Rahmen der Medientage München statt. Dann wird auch bekannt gegeben, wer den ersten, zweiten und dritten Preis erhält. Die Auszeichnungen sind mit Geldpreisen im Gesamtwert von 10.000 € verbunden. Schirmherr des diesjährigen Wettbewerbs ist ZDF-Intendant Norbert Himmler.

Die Hochschule der Medien Stuttgart stellt bereits zum 8. Mal eine Preisträgerin. Die Auszeichnungen gehen zum zweiten Mal an Absolventinnen der HAW und der LMU.