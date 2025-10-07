Qvest verstärkt Europageschäft mit Klaus Böhm und Jonathan Legal

Qvest hat Klaus Böhm als Principal für Strategic Business Development und Jonathan Legal als Principal für Frankreich und Benelux ernannt.

Mit diesen beiden erfahrenen Führungskräften stärkt Qvest seine Beratungskompetenz für die digitale Transformation sowie die Implementierung von maßgeschneiderten Lösungen für Medienunternehmen in ganz Europa.

Klaus Böhm verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Medien- und Entertainmentbranche, unter anderem in leitenden Positionen bei Schickler und Deloitte. In seiner neuen Rolle als Principal für Strategic Business Development soll er Medienunternehmen dabei unterstützen, ihre digitale Transformation strategisch zu gestalten und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dabei identifiziert Böhm zentrale Herausforderungen, analysiert bestehende Strukturen und entwickelt in enger Zusammenarbeit mit den Kunden maßgeschneiderte Lösungen basierend auf der technologischen Expertise von Qvest.

Jonathan Legal bringt über zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Media Supply Chain, Cloud, KI und Systemintegration mit. Als Principal verantwortet er bei Qvest die Geschäftsentwicklung in Frankreich und den Benelux-Staaten. Dabei berät er Kunden entlang des gesamten Projektzyklus, von Strategie über technische Umsetzung bis hin zu Business Development, Angebotsstrategien und Projektmanagement.

Mit der Ernennung von Klaus Böhm und Jonathan Legal unterstreicht Qvest sein Ziel, die Führungsrolle in Europa weiter auszubauen und Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Durch die Erweiterung des Teams um zwei ausgewiesene Branchenexperten will Qvest sicherstellen, dass Medienunternehmen europaweit auf individuelle Strategien, zukunftssichere Technologien und praxisnahe Unterstützung setzen können, um ihre digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben und langfristige Wettbewerbsvorteile zu sichern.