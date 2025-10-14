Partnerschaft: Kelvin und SmallRig

Der skandinavische LED-Licht-Anbieter Kelvin hat eine strategische Partnerschaft mit SmallRig bekanntgegeben.

Die Zusammenarbeit markiert einen entscheidenden Meilenstein für beide Unternehmen. Ziel ist es, die Expansion in allen wichtigen Kreativmärkten weltweit zu beschleunigen.

Halvard Aagaard, CEO von Kelvin, erläutert: »Indem wir Kelvins innovative Technologie und Produktdesign mit SmallRigs globaler Reichweite und Ökosystem kombinieren, skalieren wir nicht nur – wir definieren einen neuen Standard für die Zukunft der Filmbeleuchtung.«

Kelvin-Leuchten werden bereits weltweit in Produktionen eingesetzt, von unabhängigen Filmemachern bis hin zu großen Studios, was den rasanten Aufstieg des Unternehmens zu einer der spannendsten Kräfte im Bereich Filmbeleuchtung unterstreicht.

Zhou Yang, CEO von SmallRig, ergänzt: »Kelvin ist eine der innovativsten Marken, die in den letzten Jahren in der Filmbeleuchtung entstanden sind. SmallRig bietet ein vollständiges Ökosystem aus Kamera- und Mobile-Zubehör, Beleuchtung, Batterien und Audio-Produkten für Kreative weltweit. Durch unseren Zusammenschluss schaffen wir ein leistungsstarkes neues Ökosystem, das Creator auf allen Kontinenten mit integrierten Beleuchtungslösungen ausstattet.«

