Licht, Unternehmen: 14.10.2025

Partnerschaft: Kelvin und SmallRig

Der skandinavische LED-Licht-Anbieter Kelvin hat eine strategische Partnerschaft mit SmallRig bekanntgegeben.

Die Zusammenarbeit markiert einen entscheidenden Meilenstein für beide Unternehmen. Ziel ist es, die Expansion in allen wichtigen Kreativmärkten weltweit zu beschleunigen.

©H. Aagaard
Halvard Aagaard.

Halvard Aagaard, CEO von Kelvin, erläutert: »Indem wir Kelvins innovative Technologie und Produktdesign mit SmallRigs globaler Reichweite und Ökosystem kombinieren, skalieren wir nicht nur – wir definieren einen neuen Standard für die Zukunft der Filmbeleuchtung.«

Kelvin-Leuchten werden bereits weltweit in Produktionen eingesetzt, von unabhängigen Filmemachern bis hin zu großen Studios, was den rasanten Aufstieg des Unternehmens zu einer der spannendsten Kräfte im Bereich Filmbeleuchtung unterstreicht.

 

©Kelvin, SmallRig
Auf der IBC hat der skandinavische LED-Licht-Anbieter Kelvin eine strategische Partnerschaft mit SmallRig bekanntgegeben.

Zhou Yang, CEO von SmallRig, ergänzt: »Kelvin ist eine der innovativsten Marken, die in den letzten Jahren in der Filmbeleuchtung entstanden sind. SmallRig bietet ein vollständiges Ökosystem aus Kamera- und Mobile-Zubehör, Beleuchtung, Batterien und Audio-Produkten für Kreative weltweit. Durch unseren Zusammenschluss schaffen wir ein leistungsstarkes neues Ökosystem, das Creator auf allen Kontinenten mit integrierten Beleuchtungslösungen ausstattet.«

Vorteile
  • Für Kunden resultiere die Zusammenarbeit in einem höheren Innovationstempo, sich ergänzenden Produkt-Roadmaps, breiterer Distribution mit verbesserter Produktverfügbarkeit sowie stärkerem lokalen Support, so die Unternehmen.
  • Für Kelvin ermögliche die Partnerschaft die Integration in ein globales Ökosystem mit Reichweite und Skalierung sowie Zugang zu branchenführenden Kundeneinblicken.
  • Für SmallRig biete die Kooperation Zugang zu Kelvins modernster Beleuchtungstechnologie und Co-Development-Kapazitäten, wodurch das SmallRig-Ökosystem mit fortschrittlichen, integrierten Lösungen gestärkt werde.
Schlagwortsuche nach diesen Begriffen
Licht, Unternehmen


Ähnliche Beiträge:

©Christoph HarrerStativ-Test: SmallRig Tribex mit Turbo-Bedienung Logic und Vizrt stärken Partnerschaft Netorium und dve advanced systems starten strategische Partnerschaft Logic und Comprimato verkünden neue Partnerschaft Florian Bloch wird Director of Product bei Kelvin Partnerschaft: Qvest und Skyline Communications