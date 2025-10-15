Veranstaltung: 15.10.2025

netorium Technologie Symposium 2025

Der »NETsWERKen«-Event in Frankfurt liefert Insights zu Cloud, Cyber Security und Media Supply Chain.

Jährliche Innovations- und Broadcast-Konferenz der netorium AG am 4. und 5. November.

Die Veranstaltung findet am 4. und 5. November im Maindock Frankfurt statt und richtet sich an Broadcast-Engineers, Medienschaffende, Post-Pro-Anwender und alle, die die digitale Transformation in der Medienbranche aktiv mitgestalten wollen. Hier geht’s zur Anmeldung

netorium bietet ein Programm, das sich mit den unterschiedlichsten Aspekten von Cloud, Cyber Security und Media Supply Chain und mehr beschäftigt. 

Use Cases und Best Practice Beispiele zeigen, mit welchen Ansätzen sich Anwender erfolgreich für die Zukunft positionieren, welche Hürden und Herausforderungen es zu umschiffen gilt und wie die Transformation der Medienindustrie auf technologischer Ebene weitergedacht werden kann.

Highlights
  • Vorträge und Demos zu innovativen Produktionslösungen
  • Networking mit Branchenexperten
  • Exklusive Einblicke in aktuelle Medientechnologietrends

Firmen-Video zum Event.
