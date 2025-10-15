netorium Technologie Symposium 2025

Der »NETsWERKen«-Event in Frankfurt liefert Insights zu Cloud, Cyber Security und Media Supply Chain.

Die Veranstaltung findet am 4. und 5. November im Maindock Frankfurt statt und richtet sich an Broadcast-Engineers, Medienschaffende, Post-Pro-Anwender und alle, die die digitale Transformation in der Medienbranche aktiv mitgestalten wollen. Hier geht’s zur Anmeldung.

netorium bietet ein Programm, das sich mit den unterschiedlichsten Aspekten von Cloud, Cyber Security und Media Supply Chain und mehr beschäftigt.

Use Cases und Best Practice Beispiele zeigen, mit welchen Ansätzen sich Anwender erfolgreich für die Zukunft positionieren, welche Hürden und Herausforderungen es zu umschiffen gilt und wie die Transformation der Medienindustrie auf technologischer Ebene weitergedacht werden kann.

Highlights

Vorträge und Demos zu innovativen Produktionslösungen

Networking mit Branchenexperten

Exklusive Einblicke in aktuelle Medientechnologietrends