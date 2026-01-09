Fonn Group geht Partnerschaft mit Netorium AG ein

Die Fonn Group hat die Netorium AG als Partner ausgewählt, um Saga und Mimir in Redaktionen und Organisationen in der DACH-Region einzuführen.

Netorium hat sich einen Namen gemacht mit der Umsetzung komplexer Technologieprojekte für deutsche Rundfunkanstalten und Organisationen, die große Mengen an Inhalten verwalten. Das Team ist auf maßgeschneiderte Integrationen spezialisiert, die sich an die tatsächlichen Arbeitsabläufe der Organisationen anpassen.

Durch die Integration von Saga und Mimir in ihr bestehendes Technologieportfolio kann Netorium Redaktionen und Unternehmen umfassende, schlüsselfertige Lösungen mit zuverlässigen, cloud-nativen Produkten anbieten.

»Die Medienbranche in Deutschland befindet sich an einem kritischen Wendepunkt. Unternehmen müssen sich modernisieren, aber sie brauchen auch Partner, die die Komplexität ihrer bestehenden Infrastruktur und Arbeitsabläufe verstehen«, erklärt Michael Schüller, Geschäftsführer der Fonn Group Germany. »Die Netorium AG teilt unsere Überzeugung, dass eine erfolgreiche Transformation nicht nur eine Frage der Technologie ist, sondern dass es darauf ankommt, in jeder Phase des Prozesses über das richtige Fachwissen zu verfügen.«

Frank Herrmann, CEO der Netorium AG, fügt hinzu: »Redaktionen stehen unter dem Druck, mit weniger mehr zu erreichen, während Unternehmen Schwierigkeiten haben, Inhalte zu finden und darauf zuzugreifen, geschweige denn sie effektiv zu nutzen. Saga und Mimir lösen diese Probleme auf eine Weise, die mit herkömmlichen Systemen einfach nicht möglich ist. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Unternehmen in ganz Deutschland das haben, was sie brauchen, um vorne zu bleiben – die richtige Technologie und die richtigen Leute, die wissen, wie man sie einsetzt.«