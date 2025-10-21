Unternehmen: 21.10.2025

EVS gründet neue Geschäftseinheit T-Motion

EVS schließt die Übernahmen von Telemetrics und XD Motion ab und erweitert sein Portfolio um Media Production Robotics für Indoor- und Outdoor-Anwendungen.

EVS hat den Abschluss zweier Akquisitionen zum 1. Oktober 2025 bestätigt: die Übernahmen von Telemetrics und XD Motion.

Mit der Übernahme von Telemetrics, einem US-amerikanischen Spezialisten für Indoor Media Production Robotics, die am 19. August angekündigt wurde, und der Akquisition von XD Motion, einem französischen Unternehmen mit Steuerungssystemen für Outdoor-Robotik sowie Indoor-Roboterarme, die am 11. September bekanntgegeben wurde, erschließt EVS einen neuen Geschäftsbereich.

Neue Geschäftseinheit T-Motion

Aus der Kombination beider Unternehmen entsteht T-Motion – ein neuer Bereich von EVS, der ein umfassendes Angebot an Media Production Robotics für Indoor- und Outdoor-Einsätze bietet. Die Portfoliodiversifizierung soll langfristig Mehrwert schaffen.

Auf der IBC stießen beide Akquisitionen auf sehr positive Resonanz, so EVS. Zahlreiche Kunden bestätigten diesen Schritt.

Alle Mitarbeiter von Telemetrics und XD Motion sind nun offiziell Teil der EVS-Gruppe.
Strategische Integration

Seit dem 1. Oktober 2025 sind alle Mitarbeiter von Telemetrics und XD Motion offiziell Teil der EVS-Gruppe. T-Motion wird neben LiveCeption, MediaCeption und MediaInfra in das EVS-Ökosystem integriert.

Die Akquisitionen bringen strategische Vorteile mit sich: ein zukunftsfähiges Portfolio, das EVS einen neuen adressierbaren Gesamtmarkt eröffnet, sowie eine neue Generation KI-basierter integrierter Tools – unter Nutzung der hauseigenen EVS-KI-Technologien –, die Kunden dabei unterstützen, konsistent die fesselndsten Live-Bilder zu erfassen, ob im Studio oder auf dem Feld.

Mit diesem Schritt will EVS seine technologischen Fähigkeiten stärken und sein Engagement für modernste Technologien, die Live-Storytelling sowie operative Zuverlässigkeit und Effizienz verbessern, unterstreichen.

