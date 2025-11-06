Managementveränderungen bei Riedel Networks

Mit CEO Michael Martens, COO Thomas Bender und CSO Oliver Burgdorf formiert sich ein kompaktes Führungstrio. Timo Koch, bislang Chief Commercial Officer Media, hat das Unternehmen zum 1. Oktober verlassen.

Riedel Networks, Anbieter von maßgeschneiderten IT-Security- und Netzwerkdienstleistungen, hat seine Organisationsstruktur strategisch weiterentwickelt und setzt künftig auf eine noch schlankere, effizientere Führungsebene. Aus dem bisherigen C-Level mit fünf Verantwortlichen formiert sich mit CEO Michael Martens, COO Thomas Bender und CSO Oliver Burgdorf ein kompaktes Führungstrio. Damit sollen Entscheidungswege kürzer, die Agilität gesteigert und die Nähe zu Kunden und Partnern weiter intensiviert werden. Künftig übernimmt das mittlere Management gemeinsam mit den Teamleads mehr Verantwortung, um Entscheidungen dort treffen zu können, wo sie entstehen und unmittelbare Wirkung zeigen.

»Wir entwickeln uns stetig weiter. Gleichzeitig wollen wir vermeiden, dass uns zusätzliche Hierarchieebenen ausbremsen.

Mit der neuen Struktur schaffen wir noch klarere Verantwortlichkeiten und fördern die Eigenständigkeit unserer Teams. So stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft agil auf Marktveränderungen reagieren und gleichzeitig unsere Kundenorientierung weiter ausbauen können«, erklärt Michael Martens, CEO von Riedel Networks.

Durch die Umstrukturierung werden Schlüsselbereiche künftig von einem erweiterten Kreis an Führungskräften getragen. Die neuen bzw. gestärkten Verantwortungsbereiche umfassen unter anderem:

Timo Imbrogno, Director Marketing

Julia Kirk, Teamlead Sales Media & Events

Dennis Frankhauser, Teamlead SOC (Security Operations Center)

Simone Krämer, Teamlead Bid-Management

Mario Druschba, Teamlead NOC (Network Operations Center)

Sabrina Sehrt, Teamlead Projektmanagement

Timo Siebel, Director Strategic Procurement & Carrier Relations

Uwe Wolff, CISO (Chief Information Security Officer)

Im Zuge dieser Veränderungen hat Timo Koch, bislang Chief Commercial Officer Media, das Unternehmen zum 1. Oktober verlassen. Riedel Networks dankt ihm für sein Engagement und die wertvollen Impulse in den vergangenen Jahren. Außerdem wird Timo Siebel zum Director Strategic Procurement & Carrier Relations, Michael Martens übernimmt zusätzlich seine bisherige Rolle als Chief Technology Officer.

Mit der Umstrukturierung entscheidet sich Riedel Networks bewusst für Effizienz und flache Hierarchien. Sie verkürzt Abstimmungswege, stärkt die Eigenverantwortung der Teams und ermöglicht eine schnellere Umsetzung von Kundenprojekten und strategischen Initiativen. Damit sei das Unternehmen optimal auf künftiges Wachstum ausgerichtet und positioniere sich als moderner, agiler Partner, der auf Teamkultur, Kundennähe und nachhaltigen Erfolg setze, so Riedel Networks.