Oliver Burgdorf neuer Chief Sales Officer bei Riedel Networks

Oliver Burgdorf übernimmt als Chief Sales Officer (CSO) die strategische und operative Gesamtverantwortung für den Vertrieb des Unternehmens. Er tritt die Nachfolge von Bernhard Pussel an.

Riedel Networks, Anbieter von maßgeschneiderten IT-Security- und Netzwerkdienstleistungen, stellt die Weichen für weiteres Wachstum und gibt einen Wechsel an der Spitze seiner Sales Division bekannt. Oliver Burgdorf tritt als CSO die Nachfolge von Bernhard Pussel an, der sich nach acht erfolgreichen Jahren im Unternehmen in den wohlverdienten Vorruhestand verabschiedet.

»Wir danken Bernhard Pussel herzlich für sein langjähriges Engagement und seine maßgebliche Rolle beim Aufbau und der Weiterentwicklung unseres Vertriebsbereichs. Mit Oliver Burgdorf gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsprofi mit strategischer Vision und einem tiefen Verständnis für die Anforderungen moderner Geschäftskunden«, sagt Michael Martens, CEO von Riedel Networks. »Mit seiner Innovationskraft, Führungspersönlichkeit und Leidenschaft für Vertrieb und Nachwuchsförderung wird er als CSO die erfolgreiche Arbeit von Bernhard Pussel fortführen und einen maßgeblichen Beitrag zur weiteren Entwicklung von Riedel Networks leisten.«

Oliver Burgdorf ist ein versierter Vertriebsexperte mit über zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung in der Telekommunikationsindustrie – insbesondere mit Fokus auf Geschäftskundenlösungen. Zuletzt war er als Vice President Germany – New Mobile Business bei der Deutschen Telekom tätig, wo er seit über 15 Jahren die Entwicklung und Umsetzung innovativer mobiler Kommunikationslösungen für Geschäftskunden verantwortete. Frühere Stationen führten ihn u.a. als Sales Director für Corporate Accounts zu Equant, einem führenden Anbieter von globalen Kommunikationsdiensten, der später in Orange Business Services integriert wurde. In dieser Rolle konnte Oliver Burgdorf seine internationale Vertriebskompetenz weiter ausbauen und vertiefen.

Der neue Chief Sales Officer bringt nicht nur umfassende Branchenerfahrung mit, sondern engagiert sich seit vielen Jahren für die Förderung des beruflichen Nachwuchses und den aktiven Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. In enger Zusammenarbeit mit dem Sales Management Department der Ruhr-Universität Bochum ermöglicht er Studierenden praxisnahe Einblicke in die Vertriebsrealität der Telekommunikationsbranche und stärkt den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft.

»Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen und die erfolgreiche Entwicklung von Riedel Networks weiter voranzutreiben«, so Oliver Burgdorf. »Die Verbindung aus hochsicheren Netzwerken und innovativen Sicherheitslösungen ist heute mehr denn je ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. Mein Ziel ist es, Kundenbeziehungen strategisch auszubauen – technologisch wie partnerschaftlich – und maßgeschneiderte, zukunftssichere Lösungen zu entwickeln, die echten Mehrwert schaffen.«