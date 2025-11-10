Absen verstärkt Europateam

Der LED-Display-Hersteller baut seine Präsenz in der DACH-Region und Südeuropa mit erfahrenen Vertriebsprofis weiter aus.

Absen will in Europa weiter wachsen. Das Unternehmen hat fünf neue Business Development Manager ernannt, die den Vertrieb in der DACH-Region und Südeuropa ausbauen sollen.

Für den Bereich AbsenLive verstärkt Fabian Lembach das Team. Er bringt umfassende Erfahrung aus der Veranstaltungstechnik und dem Live-Produktionssektor mit und soll das Wachstum im ProAV- und Live-Events-Markt vorantreiben.

Im ProAV-Segment für die DACH-Region kommen Tobias Fähnrich und Rainer Link an Bord. Fähnrich verfügt über fundierte Kenntnisse professioneller audiovisueller Lösungen und des lokalen Marktes. Link, ein erfahrener Senior Sales Professional, bringt umfassendes Know-how in Video- und LED-Display-Technologien, holografischen immersiven Lösungen und Digital Signage mit.

Für Südeuropa wurde Luca La Mantia ernannt, der über zehn Jahre Erfahrung mit LFD- und LED-Display-Lösungen in der ProAV-Industrie verfügt. Marcos Arevalo Luna übernimmt die Verantwortung für Spanien und Portugal. Mit mehr als 15 Jahren Vertriebserfahrung wird er sich auf den Aufbau strategischer Partnerschaften mit ProAV-Integratoren und Distributoren konzentrieren.

»Die Erweiterung unseres Teams um diese fünf talentierten Profis ist ein wichtiger Meilenstein für Absen«, erklärt Martine Dodwell-Bennett, EU Sales Director.