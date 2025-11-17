Startup Award der SportsInnovation 2026

Der Startup Award ist Bestandteil der SportsInnovation 2026 und richtet sich an junge und innovative Startups aus den Bereichen Sport, Medien und Technologie.

Teilnehmende Startups erhalten die Chance, ihre Lösungen der SportsInnovation sowie deren Partnern und Teilnehmern zu präsentieren. Darüber hinaus bietet der Award den Zugang zu wertvollen Kontakten mit Investoren, Vereinen, Verbänden und wichtigen Entscheidungsträgern aus der Sport- und Medienbranche.

Bewerbungsprozess

Startups können sich bis zum 15. Januar 2026 für den Startup Award bewerben. Die Bewerbung erfolgt über das Anmeldeformular, in dem relevante Informationen zum Unternehmen angegeben und ein Pitch Deck hochgeladen werden.

Nachdem die Bewerbung eingereicht wurde, trifft unser strategischer Partner Transform Sports gemeinsam mit einem Advisory Board eine Vorauswahl. Die drei bestbewerteten Projekte werden als Finalisten ausgewählt und anschließend bekanntgegeben.

Die Finalisten werden eingeladen, ihre Projekte live auf der SportsInnovation 2026 am 4.–5. März persönlich vorzustellen.

Die Teilnahmegebührt beträgt 2.750 Euro.

Startup Award Preis

Prominente Präsenz auf der SportsInnovation 2026

Kontakt zu wichtigen Entscheidungsträger:innen der DFL und ihren Partnern aus Sport und Medien

Kostenloses Startup-Networking mit dem deutschsprachigen Markt, bereitgestellt von Transform Sports

25.000 £ Media Value von SportsPro, einschließlich Content & Thought Leadership, Markenpräsenz und Besuch eines ausgewählten SportsPro-Events

Finanzielle Auszeichnung in Höhe von 5.000 €

Weitere Infos und Anmeldung hier.