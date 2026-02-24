SportsInnovation 2026

Am 4. und 5. März 2026 öffnet die SportsInnovation erneut ihre Tore in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Das Treffen der internationalen Sport- und Technologieszene kehrt nach Düsseldorf zurück: Die Konferenz, die von D-Sports und der DFL Deutsche Fußball Liga gemeinsam veranstaltet wird, bringt zum vierten Mal führende Köpfe aus Sport, Technologie und Medien zusammen – und verspricht in diesem Jahr mehr Bühnen, mehr Sportarten und mehr Live-Innovationen denn je.

Innovation live erleben

Was die SportsInnovation von anderen Branchenevents unterscheidet, sind die »Innovation Games«: Während auf dem Rasen der Arena echte Spiele stattfinden, werden neueste Technologien direkt am lebenden Objekt demonstriert. Kameratechnologien, KI-Anwendungen und Datenlösungen werden so nicht nur präsentiert, sondern in Echtzeit getestet.

Die Produktion der Innovationsspiele ist vergleichbar mit einem absoluten Champions-League-Spiel, betonen die Ausrichter.

Innovation Lab

Ergänzt werden die Innovationsspiele durch ein »Innovation Lab« in der Indoor-Ausstellungsfläche, wo Besucherinnen und Besucher Innovationen selbst ausprobieren können – darunter ein KI-gestütztes Kunsteisfeld, eine der neuesten Technologien im Eishockey.

DFL Innovation Hub: Die Bundesliga hautnah

Am Stand der DFL erwartet die Besucherinnen und Besucher die »Bundesliga Shared Experience«: In einer eigens produzierten Erlebnisbox mit gebogenen Displays, dreidimensionalem Sound und einem Spielertunnel lässt sich die volle Atmosphäre eines Bundesligaspiels nacherleben – inklusive der neuesten Innovationen aus dem Bereich Medienproduktion und 3D-Datentracking.

Starkes Speaker-Lineup

Neben DFL-Führungskräften werden Vertreterinnen und Vertreter von Premier League, La Liga, Serie A, Major League Soccer sowie großen Technologieunternehmen auf der Bühne stehen. Das vollständige Programm ist über die SportsInnovation App abrufbar, die im App Store und bei Google Play verfügbar ist.

Konferenzprogramm auf drei Ebenen

Erstmals bespielt die SportsInnovation drei Ebenen der Merkur Spiel-Arena, darunter die neu gestalteten »Caves« im Untergeschoss mit zwei zusätzlichen Bühnen. Das inhaltliche Programm gliedert sich grob in zwei thematische Tage:

Tag 1 – Fokus Fußball: Den Auftakt machen die Eröffnungskeynotes von D-Sports und DFL um 10 Uhr. Danach folgen Live-Innovationscases der DFL mit Partnern wie AWS, Nvidia und ServiceNow. Ein besonderes Highlight ist eine Session gemeinsam mit dem DFB zum Thema Innovationen in Trainingsphilosophien sowie eine Diskussionsrunde mit Klubvertretern und Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi über die Rolle von Daten und Innovation in der Nachwuchsförderung.

Tag 2 – Fokus internationaler Multisport: NBA, FIBA, NHL und NFL sind mit eigenen Programmpunkten vertreten. Basketballspielerinnen und -spieler werden live auf einem eigens aufgebauten Court in der Arena zu sehen sein. Zudem präsentiert sich ASB Glass Floor.

Die Internationalität des Programms unterstreicht den Anspruch der Veranstalter, die SportsInnovation als Plattform für alle Sportarten zu etablieren.