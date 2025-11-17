TVN Group übernimmt TV Plus

Die TVN Group übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2026 100 Prozent der Geschäftsanteile der TV Plus GmbH.

Mit diesem Schritt wird TV Plus Teil der TVN Group, einem der führenden deutschen Medienhäuser für Fernsehproduktionen, Live-Übertragungen und Corporate Media-Content.

Das in Hannover ansässige Produktionsunternehmen TV Plus produziert erfolgreich Dokumentationen, Reportagen und Unterhaltungsformate. Dazu zählt seit mehr als 28 Jahren die NDR-Erfolgssendung »BINGO! – Die Umweltlotterie« in Zusammenarbeit mit der Toto-Lotto Niedersachsen GmbH. Mit Übernahme von TV Plus verantwortet TVN zukünftig die Komplettumsetzung der Sendung im TVN-Studio in Hannover. Die Geschäftsführung bleibt unverändert bei Thomas Schäffer, der gemeinsam mit dem bestehenden Team die Produktion der beliebten Sonntagsshow fortführt.

Dr. Michael Heiks, Gründer und bisheriger Eigentümer der TV Plus GmbH: »TV Plus und TVN arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Dieser Schritt ist die logische Weiterentwicklung einer erfolgreichen Partnerschaft.«

»Mit der Integration der TV Plus GmbH in die TVN Group schaffen wir Synergien zwischen redaktioneller Kompetenz und technischer Exzellenz, etwas, wofür die TVN Group schon seit über 40 Jahren steht«, sagt Markus Osthaus, CEO der TVN Group. »So sichern wir die Zukunft der traditionsreichen Produktion von ‚BINGO!‘ und stärken Hannover als wichtigen Medienstandort im Norden.«

Thomas Schäffer, Geschäftsführer der TV Plus GmbH, ergänzt: »Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team der TVN Group die Erfolgsgeschichte von TV Plus fortzuführen. Die Kontinuität in Redaktion und Technik garantiert unseren Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin höchste Qualität und Unterhaltung.«

Mit der Akquisition festigt die TVN Group ihre Position als umfassender Produktions- und Technikdienstleister und erweitert ihr Portfolio im Bereich Fernsehformate und Live-Produktionen. TV Plus bleibt als eigenständige Einheit innerhalb der TVN Group erhalten.