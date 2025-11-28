Webinar mit Andreas Zerr

50 Jahre Rocky Horror Kult – Ein Blick auf die Doku »Sane Inside Insanity« mit vielen interessanten Insights.

»Sane Inside Insanity« ist eine Dokumentation über die Show, den Film, die Musik, die Stars, die Macher und natürlich die Fans der »Rocky Horror Picture Show«. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Richard O’Briens Spielfilms geht die Doku der Frage nach, wie es zu dem großen Erfolg des Films kam und was er heute noch bedeutet.

Live-Interview und Produktions-Insights

Freut Euch auf ein 45-minütiges Webinar zur Film-Dokumentation 50 Jahre Rocky Horror Kult »Sane Inside Insanity«. Euch erwarten Live-Interviews, Produktions-Insights und Film-Ausschnitte von Andreas Zerr, dem Regisseur und Editor des mehrfach prämierten Films.

Wir nehmen Dich mit auf eine faszinierende Reise durch das Rocky-Horror-Universum – von den ikonischen Bühnenmomenten mit der Hauptfigur »Dr. Frank N. Furter« dargestellt von Tim Curry und dem Kultfilm bis zur pulsierenden Musik und der leidenschaftlichen globalen Community.

Andreas Zerr

Geboren 1971 in Hamburg, startete Zerr seine Karriere bei Apple als Marketing Manager. Getrieben von Kreativität gründete er die Film- und Postproduktion »Stern 7 Media« und entwickelte sich vom Editor zum Produzenten und Regisseur. In seinem Postproduktions-Workflow bei »Stern 7 Media« arbeitet er mit den Tools von Apple, Adobe und OWC.