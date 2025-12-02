RTL plant Stellenabbau

RTL will 600 Stellen in allen Firmenbereichen streichen.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, sagt: »Der Medienmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Um langfristig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu bleiben, richten wir RTL Deutschland noch konsequenter auf das Streaming Geschäft aus.«

Im Rahmen dieser Strategie ist ein »Sozialverträglicher Abbau von insgesamt rund 600 Stellen in allen Firmenbereichen« bei RTL geplant.

Zum Stellenabbau sagt Schmitter: »Diese Maßnahmen sind tiefgreifend, aber zwingend notwendig und werden die Position von RTL Deutschland angesichts der strukturellen und konjunkturellen Herausforderungen nachhaltig stärken.«

Ziel sei es, das Unternehmen angesichts einer beschleunigten Transformation des Mediengeschäfts sowie der aktuellen konjunkturellen Herausforderungen zukunftssicher aufzustellen und auf den Wettbewerb mit den großen US-amerikanischen Streamingdiensten auszurichten.

Aktualisierter Artikel.