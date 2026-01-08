RTL News: Rund 230 Stellen fallen weg.

RTL News baut seine Struktur um: Rund 230 Stellen fallen weg, neue zentrale Newsrooms in Köln und Berlin entstehen, Sendungen werden eingestellt.

Der Stellenabbau ist Teil des angekündigten Abbaus von 600 Stellen bei RTL Deutschland insgesamt. Die Marken ntv, stern, GEO und Capital sind nicht direkt betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.

Die wichtigsten Änderungen:

Formateinstellungen: Die Magazine Gala (RTL), Prominent (VOX) und das Shortformat #VOXStimme werden eingestellt. Dafür wird Exclusiv ab 17. Januar 2026 täglich bei RTL ausgestrahlt und bündelt künftig alle VIP- und People-Themen.

Neues Morgenprogramm: Ab Frühjahr 2026 starten RTL und ntv montags bis freitags ein gemeinsames Morgenprogramm von 6 bis 9 Uhr. Die bisherigen RTL-Sendungen Punkt 6, Punkt 7 und Punkt 8 gehen darin auf.

Primetime-Fokus: RTL konzentriert sich abends auf investigative Formate (Team Wallraff, stern investigativ) und Extra.

Organisationsstruktur: Es soll zentrale plattformübergreifende Newsrooms in Köln und Berlin sowie neue Inhalte-Desks für VIP-/Magazinthemen und die Koordination von ntv.de, stern.de und rtl.de geben.