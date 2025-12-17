Lawo: ST 2110-Praxisschulung

Lawo und SMPTE bieten gemeinsame ST 2110-Praxisschulung zur Unterstützung der Broadcastbranche bei der Umstellung auf IP.

Lawo hat gemeinsam mit der SMPTE und weiteren Branchenpartnern das SMPTE ST 2110 Practical Lab ins Leben gerufen – ein praxisorientiertes Schulungsprogramm zur Unterstützung der Broadcastbranche bei ihrer Migration von SDI hin zu IP-Workflows.

Die SMPTE-ST 2110-Standards definieren den Transport professioneller Medien – unkomprimiertes Video, Audio und Zusatzdaten – über IP-Netzwerke. Da immer mehr Broadcaster weltweit auf IP-basierte Infrastrukturen umsteigen, wird fundiertes Wissen zu ST 2110-Workflows für Ingenieure, Systemintegratoren und technische Leitungsteams zunehmend unverzichtbar.

Das Practical Lab, das am Lawo-Hauptsitz in Rastatt stattfindet, bietet eine praxisnahe Umgebung, in der Teilnehmende IP-Netzwerke für Live-Produktionen planen, synchronisieren und Fehler analysieren können.

Dieses Angebot baut auf dem strukturierten Weiterbildungsprogramm von SMPTE auf, das folgende Komponenten umfasst:

Introduction to SMPTE ST 2110 (Selbststudium) – fortlaufende Einschreibung ab 2026.

Understanding SMPTE ST 2110 (Onlinekurs unter Anleitung) – eine vertiefte technische Auseinandersetzung mit ST 2110 in einem digitalen Flipped-Classroom-Modell.

SMPTE ST 2110 Boot Camp (Online-Intensivkurs unter Anleitung) – nächste Veranstaltung im Januar. Aufbauend auf diesen Kursen können Fachleute ihr Wissen in praxisnahen Szenarien mit modernsten Lawo-Lösungen anwenden, darunter die A-mic8 Audiostagebox, das Edge-SDI/IP-Gateway, VSM, die Home-Managementplattform sowie Home Apps.

Termine

SMPTE ST 2110 Boot Camp: 12. Januar 2026 bis 30. April 2026

Practical Lab: Buchbar im Anschluss an das Boot Camp oder den SMPTE-ST 2110-Kurs; wird als Fernkurs angeboten und umfasst einen eintägigen, selbstgesteuerten Praxisparcours.

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Lawo und SMPTE (inklusive Video) gibt es hier.

»Der Übergang zu IP gehört zu den bedeutendsten Entwicklungen in der Broadcast-Technologie«, erklärt Wim Van Roy, Educational Architect bei Lawo und SMPTE Education Director 2025. »Mit dem Practical Lab, das wir gemeinsam mit SMPTE und der Branche anbieten, versetzen wir Fachleute in die Lage, ST 2110 Workflows sicher zu planen und zu betreiben – und unterstützen damit die Weiterentwicklung der Branche hin zu dynamischen Medieninfrastrukturen (Dynamic Media Facilities) auf Basis der SMPTE-ST 2110 Standards.«