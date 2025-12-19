PGA Tour Studios setzt auf SES für hybride Content-Distribution

Langfristige Vereinbarung umfasst SES-Score-Plattform und weltweite hybride Distribution von über 5.000 Stunden Golfturnier-Content jährlich.

SES und PGA Tour Studios haben eine neue Partnerschaft zur Bereitstellung von Turnier-Content über das hybride IP-, Glasfaser- und Satellitennetzwerk von SES sowie die Sports Content Orchestration Enabler (SES Score)-Plattform bekannt gegeben.

PGA Tour Studios wird die End-to-End-Sporttechnologie und hybride Infrastruktur von SES nutzen, um jährlich weltweit mehr als 5.000 Stunden Content zu verbreiten. Dies umfasst Content-Koordination, Monitoring, Auslieferung, non-lineare Highlights und individuelle Formate. Die SES-Score-Plattform ermöglicht es PGA Tour Studios, die Orchestrierung von Sportinhalten zu verwalten, die Komplexität der Auslieferung zu reduzieren und Medienpartnern ein vereinfachtes, transparentes Erlebnis zu bieten.

»Unser Ziel bei der gesamten Berichterstattung ist es, die Fans ins Geschehen eintauchen zu lassen und ihnen das Gefühl zu geben, einen Platz in der ersten Reihe auf dem Golfplatz zu haben«, erklärt Kate Sharp, Senior Vice President International Media bei der PGA Tour. »

»PGA Tour Studios reiht sich neben ATP Media, der NFL und anderen großen Sportorganisationen ein, die unsere einzigartige SES-Score-Plattform und unsere hybriden Distributionsmöglichkeiten nutzen«, sagt Michele Gosetti, VP Sales Sports & Events and New Media Applications bei SES. »Die Kombination aus unserer Sportexpertise und fortschrittlicher Technologie bietet der hochmodernen PGA Tour Studios-Einrichtung eine vollständige Betriebsplattform zur Automatisierung von Übertragungsabläufen, zur Verbesserung der Monetarisierungsmöglichkeiten und zur Vereinfachung der Content-Orchestrierung.«