Datapath hat sich auf die Echtzeit-Videoverarbeitung für großflächige Videowände, AV-over-IP Content Distribution und KVM-Steuerung spezialisiert.

Vitec übernimmt Datapath Ltd. Dieser strategische Schritt soll das Portfolio von Vitec im Bereich Videowände und Videoverteilung stärken und Kunden Zugang zu erweiterten technischen Fähigkeiten, Kundensupport, Vertrieb und geografischer Reichweite bieten.

Die Videowandverarbeitung, Multi-Display-Grafiken und das AV-over-IP-Engineering-Know-how von Datapath sollen in die Lösungen von Vitec integriert werden, sodass das Unternehmen ein breiteres Spektrum an Funktionen zur Unterstützung von IPTV-Verteilungsanwendungen anbieten kann. Nach Abschluss der Integration werden fast 50 % der Belegschaft von Vitec aus Ingenieuren bestehen, was das Engagement des Unternehmens für technische Innovation und kundenorientierte Entwicklung unterstreicht.

Im Zuge der Integration werden die Produktnamen und -kategorien von Datapath – darunter Videowand-Controller und -Prozessoren, AV-over-IP-Lösungen, Capture-Karten und Kontrollraumlösungen – im Vitec-Portfolio beibehalten.