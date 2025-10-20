Imagine Communications übernimmt Pixel Power von Rohde & Schwarz

Die Unternehmen arbeiten gemeinsam an einem nahtlosem Übergang und kontinuierlicher Unterstützung bestehender Kunden.

Imagine Communications und Rohde & Schwarz gaben heute eine verbindliche Vereinbarung bekannt, wonach Imagine die Pixel Power Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Rohde & Schwarz, übernimmt.

Die Transaktion stellt eine strategische Ausrichtung für beide Unternehmen dar: Imagine kann Broadcast-Kunden das umfassendste Portfolio an Live-Produktions- und Playout-Lösungen auf dem Markt bieten, während sich Rohde & Schwarz auf seine Kerngeschäftsbereiche Test & Measurement, Technology Systems sowie Networks & Cybersecurity konzentrieren kann. Der Abschluss der Übernahme wird für 2025 erwartet und steht unter üblichen Vollzugsbedingungen.

Diese strategische Übernahme ermöglicht es Imagine, sein Live-Produktions-Ökosystem und Playout-Angebot durch die Integration der softwaredefinierten, überall einsetzbaren Plattformen von Pixel Power sofort zu erweitern. Die Kombination komplementärer Ansätze, Technologien und Engineering-Expertise bietet Kunden tiefere Integrationsmöglichkeiten und ein breiteres Spektrum an Werkzeugen für jeden Bedarf.

Die Ergänzung um den Prismon-Multiviewer von Pixel Power, der leistungsstarke Master-Control- und Cloud-Funktionen bietet, wird die Ultra-Low-Latency-Produktionsmöglichkeiten des beliebten SNP-Multiviewers von Imagine ergänzen. Imagine kann damit das umfassendste Portfolio an IP- und IP-Hybrid-Multiviewer-Lösungen auf dem Markt anbieten.

Mit einem Entwicklungsteam in Cambridge, England, verfügt Pixel Power über eine bedeutende Expertise in Grafik- und Playout-Workflows sowie fortschrittlichen Multiviewer- und Monitoring-Systemen. Imagine wird den Standort Cambridge beibehalten, den bestehenden Support von Pixel Power mit dem renommierten Care- und Service-Team von Imagine kombinieren und alle aktuellen globalen Kunden sowie die installierte Basis der Prismon-, Gallium- und StreamMaster-Plattformen von Pixel Power vollumfänglich unterstützen.

»Wir sind stolz auf die Erfolge von Pixel Power und überzeugt, dass Imagine die richtige Heimat für das weitere Wachstum und die Expansion ist«, sagte Thorsten Sauer, CEO von Pixel Power und VP Media Solutions bei Rohde & Schwarz. »Dieser Schritt ermöglicht es uns, uns stärker auf unsere Kerngeschäfte und unseren Kundenstamm zu konzentrieren, während wir gleichzeitig sicherstellen, dass wir die Verantwortung an einen neuen Eigentümer übergeben, dem unsere Kunden sehr am Herzen liegen und der das Geschäft auf die nächste Stufe heben wird.«

»Wir freuen uns, das talentierte Pixel-Power-Team in der Imagine-Familie willkommen zu heißen«, sagt John Mailhot, Senior Vice President Product Management bei Imagine Communications. »Diese Übernahme stärkt unsere Fähigkeit, innovative, geschäftsfördernde Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen, und wir sind stolz darauf, auf dem starken Fundament aufzubauen, das unter Rohde & Schwarz geschaffen wurde.«

»Diese Zusammenführung eröffnet nicht nur spannende neue Möglichkeiten zur Skalierung unserer Innovationen, sondern stellt auch sicher, dass Kunden von maßgeschneiderten Lösungen, verbessertem Support und einer stärkeren Grundlage für sich entwickelnde Workflows profitieren«, ergänzte James Gilbert, Deputy CEO von Pixel Power. »Unser Team ist von den Möglichkeiten begeistert und bereit, die nächste Ära der Broadcast-Technologie mitzugestalten.«