Vitec mit neuem modularem Chassis

Neben seinem neuen Chassis Diamond C1 zeigt Vitec Upgrades für verschiedene Produktreihen.

Das neue Diamond C1-Chassis ist zur Aufnahme einer Vitec OG Streaming-Karte gedacht. TV-Sender und Medienunternehmen können nun MGW Diamond Encoder- oder Ace Decoder OG Karten sowohl im Desktop als auch im Rack einsetzen. Das modulare Design wird durch zweifach redundante Stromversorgung und Echtzeitmonitoring ergänzt. Anwendungen für Sender, Fernsteuerung, mehrere Standorte und für das Ausspiel über mehrere Broadcast-Kanäle ebenso wie für IPTV-Verbreitung und das Streamen an Computer, Fernseher und Mobilgeräte stehen zur Verfügung.

Upgrades für bekannte Produkte

Zu den Erweiterungen bekannter Vitec-Produkte gehört u.a. die neue Aufnahmefunktion für den 4K HDMI MGW Diamond-H-Encoder und dessen Anzeige des Stromverbrauchs je Kanal. Das ChannelLink IP-to-IP Gateway bekam eine automatische Ausfallsicherung und erweiterte Interoperabilität durch RIST-Main Profiles. Für den 2024 vorgestellte EP6 Endpunkt gibt es ein Multiview-Feature für das simultane Abspiel von bis zu vier Videos mit TVM und ist damit, so Vitec, für missionkritisches Monitoring, Quellenchecks und die Analyse von Sportaufnahmen empfohlen. MPEG-DASH und Streaming-Funktionen für private und institutionelle Aufgaben via Akamai CDN und Microsoft IIS wurden in die neue Version 7.2 des Prism Transcoders integriert.