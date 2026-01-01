Frohes neues Jahr!

Die besten Wünsche für ein friedvolles und glückliches Jahr 2026.

Während wir auf 2025 zurückblicken und das neue Jahr begrüßen, steht die Branche vor etlichen Herausforderungen: Die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt, Budgets sind knapp, und sehr viele müssen mit weniger Mitteln mehr erreichen. »Do more with less« ist allgegenwärtig.

Gerade in schwierigen Zeiten entstehen aber oft die kreativsten Lösungen. Wenn die Ressourcen begrenzt sind, denken wir im Idealfall über den Tellerrand hinaus und entdecken neue Wege.

Die deutschsprachige Medienlandschaft ist reich an Talenten und Profis. Streaming, neue Erzählformate und technologische Entwicklungen eröffnen Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.

Für 2026 wünschen wir uns und allen den Mut, neue Wege zu gehen, die Kraft, auch in unsicheren Zeiten dranzubleiben, und die Gewissheit, dass jedes Projekt, das wir mit Herzblut umsetzen, seinen Wert hat.