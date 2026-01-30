ARD-Studio Tel Aviv: Neuer Standort und crossmediale Berichterstattung

Das vom BR verantwortete ARD-Studio Tel Aviv hat einen neuen, crossmedialen Standort in der israelischen Metropole bezogen.

Die technische Ausstattung bietet optimale Bedingungen für die Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Digitalangeboten, so der BR. »Das Studio setzt Maßstäbe für modernen, vernetzten Auslandsjournalismus«, sagte BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth bei der Einweihung am Donnerstag, 29. Januar.

»Das neue ARD-Studio Tel Aviv ist viel mehr als ein Arbeitsplatz mit guter Technik und einer schnellen Leitung nach Deutschland. Es ist unser Anker in einer Region, in der sich die Ereignisse oft überschlagen«, so Wildermuth. »Die journalistische Arbeit in dieser komplexen Gemengelage zeigt exemplarisch, worauf es heute mehr denn je ankommt: auf Raum für Hintergründe, Kontextualisierung, Differenzierung und Reflexion. Darauf, rauszugehen, vor Ort zu recherchieren und mit Menschen zu sprechen, dranzubleiben an den Geschichten. Das unterscheidet ‚reporter intelligence‘ von ‚artificial intelligence‘ und ist ein zentraler Wert unseres öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus.«

Der neue Standort bietet alle Möglichkeiten für eine moderne und effiziente crossmediale Berichterstattung. Herzstück sind vier mit neuester Technik ausgestattete Arbeitsplätze, an denen die Korrespondentinnen und Korrespondenten Audio- und Videobeiträge erstellen und senden können. Für Aufzeichnungen, zum Beispiel von Tagesthemen-Kommentaren, ist ein Greenscreen vorhanden.

Mit dem Einzug hat der BR gleich zwei bisherige Standorte aufgelöst. Seit 1966 ist der Sender verantwortlich für die ARD-Berichterstattung aus der Region. Historisch bedingt waren TV- und Radio-Studio bislang in Tel Aviv in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Diese hatten zuletzt Sicherheitsauflagen nicht mehr erfüllt, zudem waren technische Geräte wie Radio- oder TV-Schnittplätze mit einer Betriebsdauer von teilweise mehr als 15 Jahren veraltet. Mit der neuen Immobilie wird die Nutzfläche um die Hälfte verringert.

Initiiert hatte die Neuausrichtung Studioleiter Christian Limpert, der den Prozess auch eng begleitete. Knapp zwei Jahre nahmen Planung und Umbau des neuen Studios in Anspruch – inmitten des Kriegszustands und geprägt von zahlreichen Herausforderungen. Etwa Verzögerungen bei Genehmigungen, Lieferketten, Handwerkerterminen. Die erfolgreiche Einweihung war für Limpert zugleich eine der letzten offiziellen Amtshandlungen als Leiter des ARD-Studios Tel Aviv. Seine Arbeit dort endet turnusgemäß. Die Nachfolge zum 1. März übernimmt Björn Dake. Seit 2010 beim Bayerischen Rundfunk, war er zuletzt Korrespondent im BR-Hauptstadtstudio in Berlin. Seit 2016 arbeitete Dake zudem vertretungsweise in verschiedenen ARD-Auslandsstudios, so auch immer wieder in Tel Aviv.