SONOVTS Rental & Service setzt auf Sony UHD-Technologie

SonoVTS Rental & Service GmbH investiert weiter konsequent in modernste Produktionstechnik.

Nach der erfolgreichen Anschaffung neuer Canon UJ111x Optiken im Jahr 2024 folgt nun der nächste strategische Schritt: SONOVTS hat aktuell in hochmoderne Sony UHD-Kameras vom Typ HDC-3500 investiert.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

»Die neuen Sony HDC-3500 Kameras überzeugen durch ihre universelle Einsetzbarkeit und erfüllen höchste Ansprüche sowohl im klassischen Broadcast-Bereich als auch bei Industrie- und Veranstaltungsproduktionen«, betont Georg Platen und ergänzt: »Mit ihrer herausragenden Bildqualität und Flexibilität bieten sie die perfekte Grundlage für professionelle Produktionen jeder Größenordnung.«

Kompakte Flight-Case-Regien

Besonders attraktiv wird das neue Angebot durch die Kombination der HDC-3500 Kameras mit dem neuen Sony 24-Kanal UHD-Mischer vom Typ XVS-G1. Er bietet 4 ME.

Dieser ermöglicht es SONOVTS, kleine, kompakte und dabei hochprofessionelle transportable Flight-Case-Regien individuell nach den spezifischen Anforderungen der Kunden zusammenzustellen. Die mobile Lösung ist ideal für Produktionen, bei denen Flexibilität und schneller Aufbau gefragt sind, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.

»Selbstverständlich wird das komplette System schlüsselfertig ausgeliefert«, so Adil Ouali. Das passende Zubehör wie UHD-Objektive, UHD-Monitore, professionelle Verkabelung, Stative und weiteres Equipment gehört standardmäßig zum Lieferumfang. So können Kunden direkt mit der Produktion starten.

Maximale Kompatibilität und Wahlfreiheit

Ein weiterer entscheidender Vorteil: Der neue Sony XVS-G1 Mischer lässt sich problemlos auch mit denGrass Valley LDX 86N UHD-Kameras im Rentalbestand kombinieren.

»Diese Kompatibilität gibt Kunden die Freiheit, je nach Vorliebe und projektspezifischen Anforderungen den bevorzugten Kameratyp zu wählen oder auch verschiedene Systeme miteinander zu kombinieren«, sagt Platen.

Kompetente Beratung an zwei Standorten

Für ausführliche Beratungsgespräche, technische Fragen und individuelle Projektanfragen stehen die Teams der beiden SONOVTS-Niederlassungen in München/Kirchheim und Köln/Frechen zur Verfügung. Die bewährten Ansprechpartner beider Standorte unterstützen Kunden kompetent bei der Planung und Umsetzung ihrer Produktionen.

Kontakt München, Adil Ouali:

+49 89 419 671 9205

Kontakt Köln, Georg Platen:

+49 89 419 671 9206