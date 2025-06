Sony erweitert seine LED-Display-Familie mit Crystal LED Capri

Sony präsentiert mit Crystal LED Capri ein LED-Display, das auf die Anforderungen virtueller Produktionen abgestimmt ist – und günstiger ist als Verona.

Es soll den preiswerten Einstieg in virtuelle Produktionsumgebungen erleichtern. Die neue Capri-Serie erreicht eine maximale Helligkeit von 1.500 cd/m2 bei einem LED-Pitch von 2,50 mm. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen hohe Bildwiederholraten und Helligkeit, ein breiter Farbraum und Antireflexionsbeschichtung. Weitere Vorteile sind Flexibilität bei der Installation, eine vertraute Struktur, vereinfachte Wartung und Kompatibilität mit dem Ökosystem der virtuellen Produktionstechnologien von Sony. Die neuen Modelle ZRD-VS25FB und ZRD-VS25FM sind jeweils mit dem Brompton-Controller und dem Megapixel-Controller kompatibel.

Einstieg in die VP-Welt

Die neuesten Crystal LED-Modelle sollen sich für virtuelle Produktionsanwendungen in den Bereichen Fernsehen, Spielfilme, Werbespots und Rundfunk eignen und sich auch an AV-Rentals, Unternehmen und Eventagenturen richten. Die Capri-Serie bietet die für Sony typische hohe Bildqualität zu einem günstigeren Preis, betont der Hersteller.

Capri ergänzt die Premium-Flaggschiff-Serie Crystal LED Verona von Sony. In beiden Modellen kommt der gleiche Controller zum Einsatz und beide Modelle haben die gleiche Leuchtdichte. So sind flexible Kombinationen möglich – etwa mit der Verona als Haupt-LED-Wand und der Capri an der Decke. Die Capri-Serie wird voraussichtlich im Winter dieses Jahres erhältlich sein.

Beeindruckende Bildqualität

Virtuelle Produktionen sind auf hochwertige Bilder angewiesen. Die Capri-Serie kombiniert hohe Bildwiederholraten von bis zu 7.680 Hz, um Scanline-Artefakte zu reduzieren und flüssige Bewegungen zu gewährleisten. Mit einer Helligkeit von 1.500 cd/m2 und einer Abdeckung von mehr als 98 % des DCI-P3-Farbraums geben die Displays naturgetreue Bilder wieder. Darüber hinaus verfügen die neuen Modelle über Antireflexionsfunktionen, um die Auswirkungen von Reflexionen durch Beleuchtungsgeräte zu minimieren.

Einfache Installation

Die neueste Crystal LED Capri-Serie nutzt außerdem die neuesten Fortschritte im Bereich der Installation, um eine schnelle und effiziente Einrichtung zu gewährleisten. Mit einem 1:1-Gehäuse, das für temporäre Installationen wie virtuelle Produktionsbühnen optimiert ist, lassen sich die Modelle mithilfe von Passstiften für eine einfache Ausrichtung und einem werkzeuglosen Hebelverriegelungsmechanismus schnell und einfach auf- und abbauen.

Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau der Crystal LED die Installation in verschiedenen Größen und Konfigurationen, einschließlich gestapelter, hängender, gebogener oder ovaler Installationen. Der verstärkte Rahmen trägt mehr Gewicht als die Vorgängermodelle. Kantenschutzplatten und Stiftschienen reduzieren Beschädigungen und den Verschleiß an den Teilen.

Industriestandard-Steuerung

Durch die Kompatibilität mit Bromptons Tessera SX40 und Megapixels Helios lassen sich die Capri Crystal LED-Modelle mit den gleichen vertrauten Tools und Schnittstellen steuern, die bereits branchenweit eingesetzt werden. Das macht zusätzliche Systemschulungen überflüssig und maximiert die Betriebszeit.

Verbesserte Wartung

Damit sich virtuelle Produktionen ganz auf den kreativen Prozess konzentrieren können, verfügt Crystal LED Capri über durchdachte Funktionen, die die Wartung vereinfachen: LED-Modulblöcke können von hinten ausgetauscht werden und verfügen über Status-Leuchten an der Rückseite. Sie zeigen an, welche Blöcke ausgetauscht und gewartet werden müssen.

Effiziente Arbeitsabläufe

Als Teil des Virtual Production Tool Set von Sony, einer Zusammenstellung von Ressourcen zur Verbesserung der Vorproduktions- und Set-Workflows, unterstützt Crystal LED Capri den Color Calibrator. Er stellt sicher, dass die vor der Aufnahme visualisierten Farben mit den Farben übereinstimmen, die in den Tagesaufnahmen erscheinen. Darüber hinaus kombiniert das Kamera- und Display-Plugin technische Informationen zu den Kameras und dem LED-Pitch, um Aliasing während der Vorvisualisierung und am Set vorherzusagen und zu beheben.

Die für Herbst 2025 geplante Version 3.0 des Virtual Production Tool Sets wird eine exklusive Off-Axis-Farbverschiebungskompensation für ausgewählte Crystal LED-Serien bereit halten, darunter Capri, Verona und die Crystal LED B-Serie. Mithilfe von Kamerapositionsinformationen korrigiert diese Funktion Farbverschiebungen aufgrund von gekrümmten oder abgewinkelten Installationen in Echtzeit und reduziert so den Aufwand für die Farbkorrektur und Bearbeitung in der Postproduktion erheblich.