Rise Women: Event bei EVS

Rise Europe lädt zu einem Nachmittag voller Austausch und Networking ins EVS-Hauptquartier in Lüttich ein.

Unter dem diesjährigen Motto des Internationalen Frauentags #GiveToGain bringt Rise Women on Stage führende Köpfe aus Medien, Broadcast und Technologie zusammen. Bei dem Event wird es ein interaktives Programm aus Podiumsdiskussionen, Fireside-Gesprächen und strukturierten Networking-Sessions geben.

Im Mittelpunkt stehen die drängendsten Fragen der Branche:

Wie erreichen wir jüngere Zielgruppen in einer fragmentierten, plattformgetriebenen Welt?

Wie bereiten wir uns auf eine Zukunft vor, in der sich das Tempo des Wandels ständig beschleunigt?

Was funktioniert bei künstlicher Intelligenz heute wirklich – und was nicht?

Der Event ist bewusst interaktiv gestaltet und bietet Raum für echten Austausch, Learning und Networking über Organisationen und Grenzen hinweg.

Details

Rise Europe richtet die Veranstaltung in Partnerschaft mit EVS in deren Headquarter in Lüttich aus.

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, Interessierte können sich hier für die Veranstaltung anmelden.