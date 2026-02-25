Rise Mentoring 2026

Frauen können sich aktuell für das Rise-Mentoring-Programm 2026 bewerben – und damit den nächsten Schritt in ihrer Karriere gezielt angehen.

Das Programm bietet Frauen auf allen Karrierestufen die Möglichkeit, im Rahmen eines sechsmonatigen Mentorings ihre Karriereziele zu definieren und ihre persönlichen Stärken weiterzuentwickeln. Während sich die Teilnahme als Mentee ausschließlich an Frauen richtet, gibt es bei der Tätigkeit als Mentor_in keine Einschränkungen – hier sind alle willkommen, die ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben möchten.

Was Sie wissen müssen

Bewerben Sie sich als Mente, Mentorin oder Mentor: Gleichgültig, ob Sie Orientierung und Unterstützung für Ihre berufliche Weiterentwicklung suchen oder Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung weitergeben möchten – es gibt eine Aufgabe für Sie.

Neugierig geworden? In dieser Story berichten Mentor_innen und Mentees aus erster Hand, was ihnen das Rise-Programm gebracht hat und warum es sich lohnt, dabei zu sein.

Bewerbungsschluss: 13. März 2026.

Programmdauer: Juli bis Dezember 2026.

Jetzt bewerben!

Die Idee dahinter

Rise ist eine Organisation, die sich aktiv für mehr Geschlechtervielfalt in der Broadcast- und Medientechnikbranche einsetzt. In Deutschland koordiniert Alexandra Maier von CGI die Rise-Mentoring-Aktivitäten.

Alljährlich würdigt Rise herausragende Leistungen und Fähigkeiten von Frauen aus der Branche. Darüber hinaus erhalten Mitglieder Zugang zu einem breiten Netzwerk sowie zu regelmäßigen Veranstaltungen, Seminaren, Workshops und Konferenzen.

Ergänzt wird das Angebot durch das Rise-Up-Academy-Programm, das junge Frauen für eine Karriere in der Medientechnik begeistert, informiert und ausbildet.