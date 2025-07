Rise: Alexandra Maier neue europäische Vorsitzende

Der Branchenverband Rise, der sich für die Förderung der Geschlechtervielfalt in der Broadcast- und Medientechnikbranche einsetzt, hat mit Alexandra Maier eine neue Vorsitzende.

Durch den Branchenverband Rise bekommen zahlreiche Frauen die Möglichkeit, an kontinuierlichen Networking-Events, Schulungen, Fortbildungen und Tagungen teilzunehmen. Die Organisation ehrt zudem jedes Jahr außergewöhnliche Kompetenzen und Errungenschaften von Frauen aus der Medienbranche.

Nun gibt es bei Rise personelle Veränderungen. Alexandra Maier ist neue europäische Vorsitzende des Verbands. Sie kommentiert: »Ich fühle mich geehrt, die Rolle der europäischen Vorsitzenden von Rise zu übernehmen. Ein großes Dankeschön an unseren Vorstand, die vielen Freiwilligen und die unterstützenden Unternehmen, die diese Gemeinschaft so stark machen. Ich freue mich darauf, auf ihrer Arbeit aufzubauen und den Wandel in unserer Branche voranzutreiben.«

Vor wenigen Wochen ist das neue Mentoring-Programm angelaufen, das wieder zahlreichen Frauen die Möglichkeit bietet, ihre Karriereziele zu definieren und ihre persönlichen Fähigkeiten zu verbessern.