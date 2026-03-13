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Anga Com 2026: Kongressprogramm steht fest

Die Anga Com hat ihr Programm für den 19. bis 21. Mai 2026 in Köln veröffentlicht. Mehr als 50 Panels und über 200 Sprecherinnen und Sprecher erwarten die Besucher in diesem Jahr.
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Die Anga Com hat ihr Programm für den 19. bis 21. Mai 2026 in Köln veröffentlicht.

Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger eröffnet die Veranstaltung mit einer Keynote und nimmt anschließend am Gigabitgipfel teil – gemeinsam mit den CEOs von Vodafone, o2 Telefónica, Deutsche Glasfaser und NetCologne. Im Medienbereich sorgt ein Exklusivinterview mit RTL-CEO Stephan Schmitter für einen ersten Höhepunkt: Der CEO von RTL Deutschland stellt sich den Fragen von Thomas Lückerath, Chefredakteur von DWDL.de.

Ebenfalls neu im Programm ist der medienpolitische Gipfel »5 vor 12 für fairen Wettbewerb mit den Big Techs?«, der in Kooperation mit dem VAUNET – Verband Privater Medien stattfindet. Der zweite Messetag startet mit dem Glasfasergipfel, gefolgt vom »TV und Streaming Summit« zu Vermarktung, Monetarisierung und Kooperationen.

Das Medienprogramm deckt in diesem Jahr eine breite Themenpalette ab: Diskutiert werden unter anderem aktuelle Content-Trends und die Zukunft des linearen Fernsehens, die Entwicklung des Plattformwettbewerbs bei der TV-Distribution sowie Lizenzierungsfragen rund um Weitersendung und OTT-TV. Weitere Panels widmen sich dem Videowerbemarkt, dem Einsatz von Generativer KI in Redaktionen sowie KI-Anwendungen für TV und Streaming. Auch regulatorische Themen kommen nicht zu kurz: Der Digital Networks Act und die Frage Netzneutralität versus Fair Share stehen ebenso auf der Agenda.

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Mehr als 50 Panels und über 200 Sprecherinnen und Sprecher erwarten die Besucher in diesem Jahr.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten im Breitbandbereich zählen die DSL-Abschaltung, Inhouse-Netze, Open Access sowie Cyber Security. Neu in diesem Jahr: rund 30 Round Tables, die einen vertieften Austausch in kleinen Gruppen ermöglichen – das Programm dazu erscheint im April.

Der dritte Messetag, Donnerstag der 21. Mai, ist als kostenfreier Thementag für Stadtwerke und Kommunen konzipiert. Auftakt macht der Stadtwerkegipfel zu Finanzierung, Kooperationen und Resilienz.

Tickets sind ab 25 Euro für die Ausstellung und ab 140 Euro für das Kongressprogramm erhältlich. Young Professionals unter 30 Jahren zahlen für das Kongressticket nur 40 Euro. Die Anmeldung ist ausschließlich online unter angacom.de möglich.

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