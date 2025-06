Anga Com 2025 verzeichnet 22.000 Besucherinnen und Besucher

22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 80 Ländern waren vor Ort in Köln.

Die Anga Com ging mit über 500 Ausstellern und 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu Ende. Die Aussteller kamen aus 42 Ländern, die Besucher sogar aus mehr als 80 Nationen nach Köln gereist. Eröffnet wurde das Kongressprogramm mit einer Keynote von Hendrik Wüst MdL, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen.

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com, bilanziert: »Unsere Branche hat sich in fantastischer Form und mit ungebremstem Innovationswillen präsentiert. Mit Blick auf den Verlauf unter außergewöhnlichen Rahmenbedingungen, die davon völlig ungetrübte Stimmung und die exzellenten Teilnehmerzahlen kann ich nicht genug Danke sagen: An unsere mehr denn je verlässlichen Partner bei Koelncongress und Koelnmesse, die beteiligten Dienstleister, unsere Aussteller, Sponsoren, Besucher und Sprecher und ganz besonders natürlich an mein Kölner Messe- und Kongressteam, das seine außergewöhnliche Motivation und Erfahrung dieses Jahr besonders beeindruckend bewiesen hat.«

Die nächste Anga Com wird vom 19. bis 21. Mai 2026 stattfinden.