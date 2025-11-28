Anga Com 2026: Bereits 75 % der Standfläche vergeben

Mehr als sechs Monate vor dem Start liegen bereits Ausstelleranmeldungen für 75 Prozent der Standfläche von 2025 vor.

Zu den Wachstumsthemen, die 2026 im Kongressprogramm und in den beiden Messehallen ausgebaut werden, gehören Inhausnetze, Künstliche Intelligenz, Resilienz, Creator Media und Data Center.

Im Rahmen der thematischen Weiterentwicklung wird sowohl die Bezeichnung als auch das Logo der Anga Com aktualisiert: Sie heißt künftig »Anga Com Fachmesse und Kongress für Breitband, Medien & Konnektivität«. Damit will sie ihre Rolle als internationale Leitmesse unterstreichen, die die gesamte Telekommunikationsbranche mit der digitalen Medienwelt verbindet. Netzbetreiber, Ausrüster und Inhalteanbieter treffen sich von der Praxisebene bis zum C-Level am 19. bis 21. Mai 2026 an Europas größtem Standort der Telekommunikations- und Medienwirtschaft: in Nordrhein-Westfalen, auf dem Messegelände in Köln.

Bei den Medienthemen wird 2026 das Stichwort »Creator Media« und die mobile Nutzung von TV und Video zu den Top-Themen zählen. Seit dem Panel mit dem Titel »Corporate Media vs. Creator Media: Strategies for Success in a Changing Media Landscape«, das die Anga Com bereits im Juni 2025 gemeinsam mit EY Parthenon veranstaltet hat, ist die Frage, wie die Medienunternehmen auf die Disruption durch immer hochwertigere Angebote von Content Creators auf Youtube, TikTok und Instagram reagieren, omnipräsent. Mit KI wird sich die Entwicklung noch weiter beschleunigen. Diese für alle TV-Anbieter und -Plattformen wegweisende Diskussion der neuen Creator Economy wird auf höchstem Level vertieft werden. Zu den Ausstellern im Bereich Media Distribution und den Themen TV, Streaming, IPTV und OTT-TV zählen bereits zahlreiche Marktführer wie Vodafone, Zattoo, Tele Columbus/PYUR, Ocilion und Purtel.

Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer der Anga Com, sagt: »Broadband, Media & Connectivity: Mit dem neuen Dreiklang unterstreichen wir die konsequente Weiterentwicklung der Themenvielfalt der Anga Com: