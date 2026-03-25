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Crossmediale Produktionsplattform beim WDR
Die MoovIT GmbH hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung den Zuschlag des Westdeutschen Rundfunks (WDR) für den Aufbau einer vernetzten »Crossmedialen Produktionsplattform (CPP)« erhalten. Die neue Plattform wird zur zentralen Drehscheibe für die Produktion von Inhalten für Fernsehen, Radio und digitale Angebote und unterstützt damit die crossmediale Ausrichtung des WDR über alle Verbreitungswege hinweg.
Die CPP ermöglicht es, Video-, Audio- und Bildinhalte in einem durchgängigen, medienneutralen Workflow zu produzieren, zu bearbeiten und bereitzustellen. Redaktionen können Material zentral sichten, anhören, zusammenstellen, gemeinsam nutzen und mit Metadaten anreichern – perspektivisch auch mit KI-Unterstützung.
Produktionsprozesse sollen verschlankt, Abstimmungen beschleunigt und Mehrfachbearbeitungen reduziert werden. Das Ziel: Inhalte schneller, effizienter und flexibler für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus verfügbar zu machen.
Mit der neuen Plattform sollen bestehende Produktionssysteme schrittweise konsolidiert und in einer skalierbaren, zukunftsfähigen Infrastruktur zusammengeführt werden. Dadurch sinkt die Komplexität in der Systemlandschaft, bereichsübergreifende Zusammenarbeit wird erleichtert und die Basis für weitere digitale Innovationsschritte gelegt.
MoovIT übernimmt in diesem Projekt die Rolle des Generalunternehmers für Planung, Projektierung, Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Dokumentation des Gesamtsystems und bringt hierfür langjährige Erfahrung in der Umsetzung komplexer Medien- und IT-Workflows ein.
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