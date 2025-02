»Hallo Hybrid« beim WDR

Die von Logic Media Solutions etablierte und erfolgreiche Veranstaltungsreihe Hallo Hybrid findet 2025 in neuer Form statt.

Mit einem neuen Konzept ist Hallo Hybrid mit Unterstützung von Amazon Web Services am 06. März beim WDR in Köln zu Gast und beleuchtet das Thema hybride Produktion im Medienumfeld mit einem neuen Ablauf, klar strukturierten Themenblöcken, einer Masterclass und einem Live-Podcast. Die Anmeldung ist hier möglich.

Hallo Hybrid 2025 zeigt, wie hybride Medienworkflows die Anforderungen moderner Medienproduktionen erfüllen und wie die Verbindung von Cloud- und On-Premises-Lösungen Arbeitsabläufe revolutioniert – und das in drei großen Themensträngen:

Technik: Hersteller präsentieren die neuesten Innovationen und Technologien.

Projekte: Vorträge geben praxisnahe Einblicke in erfolgreich realisierte Projekte, die in Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden umgesetzt wurden.

Personalkompetenz und Betriebswirtschaft: Wie gehe ich mit der Cloud um? Zwei kompakte Sessions bieten Ansätze und Einblicke zu organisatorischen sowie finanziellen Aspekten, die in diesem neuen Feld immer wichtiger werden.

Zusätzlich hat Logic Media Solutions das Eventformat gestrafft und richtet Hallo Hybrid nun als Halbtages-Event aus. Infolgedessen besteht bei Bedarf nachmittags ausreichend Zeit zum Netzwerken oder die Möglichkeit, anderen Verpflichtungen nachzugehen.

Die Teilnehmenden können sich auf spannende Diskussionen, exklusive Einblicke in die neuesten technologischen Entwicklungen und inspirierende Keynotes freuen.

»Mit dem neuen Konzept von Hallo Hybrid kommen wir der Forderung nach, nicht mehr ganztägig in Veranstaltungen zu verweilen. Gleichzeitig möchten wir in dieser veränderten Form jedoch weiterhin eine Plattform bieten, die hybride Medienworkflows und Arbeitsweisen aus unterschiedlichen Sichtweisen thematisiert. Mit klar gegliederten Themenblöcken, vielen Projektbeispielen und einer Masterclass bieten wir den Teilnehmenden in komprimierter Form das Maximum an Wissensvermittlung, was unserer Ansicht nach möglich ist. Das abschließende Panel als Live-Podcastfolge ist das I-Tüpfelchen, das den Abschluss eines informativen Events bilden wird«, erklärt Jens Gnad, Geschäftsführer von Logic Media Solutions.

Die Masterclass zum Thema »Live Cloud Production“ widmet sich ganz dem Thema der TV-Produktion auf AWS und zeigt live an einem aktuellen Beispiel, wie Logic ein solches Projekt umsetzt. Die Plätze für die Masterclass sind begrenzt, und es gilt eine gesonderte Anmeldung, die ebenfalls über die Hallo Hybrid Website möglich ist.

Als kleine Besonderheit und zum Abschluss des Events können die Teilnehmenden nach der Mittagspause eine Live-Ausgabe des Logic-Podcasts »Ist doch Logic?!“ mit Andreas Heyden, CEO Dyn Media und Jörg Lieverscheidt, Abteilungsleitung Infrastruktur WDR als Gäste erleben.

Details

Hallo Hybrid

06. März 2025

09:00 Uhr bis 14:30 Uhr

WDR Funkhaus Köln, NATO-Saal

Beteilige Unternehmen:

Amagi, Amazon Web Services (AWS), Cuez by TinkerList, Deutsche Welle, Dyn Media, Embrace, Fonn Group Germany, Grass Valley, Logic Media Solutions, Vizrt, WDR

Die Anmeldung für das Hallo Hybid Event und auch die Masterclass ist auf der Hallo Hybrid Website möglich.