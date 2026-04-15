Aja übernimmt Encoding-Spezialist Comprimato.

Aja Video Systems hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Comprimato unterzeichnet, einem Anbieter von Live-Video-Encoding- und Processing-Software für virtualisierte und Cloud-basierte Produktionen. Die Akquisition soll die Entwicklung der Bridge-Live-Produktfamilie beschleunigen und Kunden effizientere Workflows sowie erweiterte Möglichkeiten zur Content-Monetarisierung bieten.

Im Rahmen der Übernahme erwirbt Aja das gesamte Software-Portfolio von Comprimato: den Live Transcoder für Encoding und Transcoding, Live Standards Conversion für flexible Bildfrequenzkonvertierung, die Twenty-One SMPTE ST 2110 Encoding Appliance sowie das JPEG 2000 Codec SDK.

Comprimato-CEO und Mitgründer Jiří Matela wechselt gemeinsam mit dem gesamten Führungs-, Entwicklungs- und Operations-Team zu Aja. Comprimato bleibt dabei als eigenständige Marke erhalten und behält seine europäischen Büros. Vertriebsstrukturen, Channels, Kundensupport und laufende Produktlinien sollen von der Transaktion unberührt bleiben. Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

Aja-Präsident Nick Rashby betont die langjährige Partnerschaft beider Unternehmen: Comprimato habe die Entwicklung der Bridge-LIVE-Linie bereits als strategischer Partner begleitet – die Übernahme vertiefe nun diese Zusammenarbeit auf allen Ebenen, von R&D über Vertrieb bis zur Fertigung.

Matela sieht in Aja den idealen Partner, um die Vision eines zugänglicheren und leistungsfähigeren Live-Encodings zu realisieren: Die globale Reichweite und Hardware-Expertise von Aja kombiniert mit der Software-Innovation von Comprimato soll Lösungen ermöglichen, die keines der beiden Unternehmen allein hätte entwickeln können.