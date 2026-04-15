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Programm des 41. Dokfest München steht

Zu sehen sind 106 Filme aus 49 Ländern, 82 davon erstmals in Deutschland. 23 Filme laufen als Weltpremiere, 59 weitere Filme als internationale oder Deutschlandpremiere. Das Programmteam konnte in diesem Jahr aus 1.440 eingereichten Filmen auswählen – ein neuer Höchstwert.

©DokfestDas Programm ist in thematisch kuratierte Reihen unterteilt. In diesen repräsentiert jeweils ein Signature-Film das Reihenthema und wird von vertiefenden FokusTalks begleitet. An diesen nehmen neben den Filmgästen auch Fachexpert_innen zum jeweiligen Thema teil. Um die drei renommierten Hauptpreise des Festivals, die Viktoria, konkurrieren jeweils zehn bis zwölf vorab nominierte, herausragende Filme – reihenübergreifend.

Der Vorverkauf hat begonnen. Informationen zu allen Reihen, Karten und das gesamte Programm gibt’s hier: www.dokfest-muenchen.de.

Das sind die Reihen und Signature-Filme des 41. DOK.fest München:

Beziehungsweise – Filme darüber, wie wir lieben, leben und streiten
Signature-Film: BECOMING KIM (Susanne Kim / Deutschland, Korea 2026)
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EcoCinema – Filme über eine Welt am Kipppunkt
Signature-Film: DAS GEWICHT DER WELT (Florian Heinzen-Ziob / Deutschland 2026)
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Politics. In Zeiten wie diesen – Filme über Macht, Freiheit und Menschenrechte
Signature-Film: WHISTLEBLOWER (Marc Bauder / Deutschland 2025)
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Junge Perspektiven – Filme über das Aufwachsen in dieser Welt
Signature-Film: HAUS 4 (Philipp Schaeffer / Deutschland 2026)
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Empowered – Filme über das Aufbegehren
Signature-Film: CHOSEN FAMILY (Élisa Vdk / Belgien 2025)
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©Jonas Spriestersbach

Reframing History – Filme darüber, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart formt
Signature-Film: MEANWHILE IN NAMIBIA (Jonas Spriestersbach / Deutschland, Namibia 2026)
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ZusammenLeben – Filme über Gemeinschaft
Signature-Film: STERBEN FÜR ANFÄNGER (Kurt Langbein / Österreich 2025)
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Beyond Borders – Filme über Migration, Exil und ihre Realitäten
Signature-Film: ONE IN A MILLION (Itab Azzam, Jack MacInnes / USA, UK 2026)
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The Artist is Present – Filme über Künstler*innen und ihre Welten
Signature-Film: ROBERTO ROSSELLINI. LIVING WITHOUT A SCRIPT (Ilaria De Laurentiis, Raffaele Brunetti, Andrea Paolo Massara / Italien 2025)
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Brave New Work? Filme über Realitäten der Arbeitswelt
Signature-Film: DRIVING EUROPE (Felix Länge / Deutschland 2025)
Ausgezeichnet mit dem VFF Nachwuchs-Dokumentarfilm-Produktionspreis 2026
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Visions of the Future – Die Zukunft beginnt jetzt!
Signature-Film: FINDING CONNECTION (Florian Karner / Deutschland 2026)
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HerStory – Filme über furchtlose Frauen
Signature-Film: SILENCED (Selina Miles / Australien 2025)
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The Sound of Music – Filme über Musiker*innen und ihre Geschichten
Signature-Film: WACKEN – HEARTS FULL OF METAL (Cordula Kablitz-Post / Deutschland 2026)
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Personal Memoriams – Blicke auf große Filmemacher
Mehr Informationen zu dieser Reihe und unseren Gästen erhalten Sie demnächst.

African Encounters – Filme und Dialoge über Aktivismus und Widerstand

Mehr Informationen zu dieser Reihe und den Gästen gibt es demnächst.

Die kuratierten Filme laufen vom 6. bis 18. Mai in den Münchner Kinos und Sonderspielorten. 80 Prozent der Filme sind überdies vom 11. bis 25. Mai deutschlandweit auf der digitalen Leinwand unter www.dokfest-muenchen.de zu sehen.

DokfestDokfest München
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