Programm des 41. Dokfest München steht

Das Programm ist in thematisch kuratierte Reihen unterteilt. In diesen repräsentiert jeweils ein Signature-Film das Reihenthema und wird von vertiefenden FokusTalks begleitet. An diesen nehmen neben den Filmgästen auch Fachexpert_innen zum jeweiligen Thema teil. Um die drei renommierten Hauptpreise des Festivals, die Viktoria, konkurrieren jeweils zehn bis zwölf vorab nominierte, herausragende Filme – reihenübergreifend.

Der Vorverkauf hat begonnen. Informationen zu allen Reihen, Karten und das gesamte Programm gibt’s hier: www.dokfest-muenchen.de.

Das sind die Reihen und Signature-Filme des 41. DOK.fest München:

Beziehungsweise – Filme darüber, wie wir lieben, leben und streiten

Signature-Film: BECOMING KIM (Susanne Kim / Deutschland, Korea 2026)

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EcoCinema – Filme über eine Welt am Kipppunkt

Signature-Film: DAS GEWICHT DER WELT (Florian Heinzen-Ziob / Deutschland 2026)

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Politics. In Zeiten wie diesen – Filme über Macht, Freiheit und Menschenrechte

Signature-Film: WHISTLEBLOWER (Marc Bauder / Deutschland 2025)

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Junge Perspektiven – Filme über das Aufwachsen in dieser Welt

Signature-Film: HAUS 4 (Philipp Schaeffer / Deutschland 2026)

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Empowered – Filme über das Aufbegehren

Signature-Film: CHOSEN FAMILY (Élisa Vdk / Belgien 2025)

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Reframing History – Filme darüber, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart formt

Signature-Film: MEANWHILE IN NAMIBIA (Jonas Spriestersbach / Deutschland, Namibia 2026)

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ZusammenLeben – Filme über Gemeinschaft

Signature-Film: STERBEN FÜR ANFÄNGER (Kurt Langbein / Österreich 2025)

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Beyond Borders – Filme über Migration, Exil und ihre Realitäten

Signature-Film: ONE IN A MILLION (Itab Azzam, Jack MacInnes / USA, UK 2026)

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The Artist is Present – Filme über Künstler*innen und ihre Welten

Signature-Film: ROBERTO ROSSELLINI. LIVING WITHOUT A SCRIPT (Ilaria De Laurentiis, Raffaele Brunetti, Andrea Paolo Massara / Italien 2025)

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Brave New Work? Filme über Realitäten der Arbeitswelt

Signature-Film: DRIVING EUROPE (Felix Länge / Deutschland 2025)

Ausgezeichnet mit dem VFF Nachwuchs-Dokumentarfilm-Produktionspreis 2026

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Visions of the Future – Die Zukunft beginnt jetzt!

Signature-Film: FINDING CONNECTION (Florian Karner / Deutschland 2026)

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HerStory – Filme über furchtlose Frauen

Signature-Film: SILENCED (Selina Miles / Australien 2025)

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The Sound of Music – Filme über Musiker*innen und ihre Geschichten

Signature-Film: WACKEN – HEARTS FULL OF METAL (Cordula Kablitz-Post / Deutschland 2026)

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Personal Memoriams – Blicke auf große Filmemacher

Mehr Informationen zu dieser Reihe und unseren Gästen erhalten Sie demnächst.

African Encounters – Filme und Dialoge über Aktivismus und Widerstand

Mehr Informationen zu dieser Reihe und den Gästen gibt es demnächst.

Die kuratierten Filme laufen vom 6. bis 18. Mai in den Münchner Kinos und Sonderspielorten. 80 Prozent der Filme sind überdies vom 11. bis 25. Mai deutschlandweit auf der digitalen Leinwand unter www.dokfest-muenchen.de zu sehen.