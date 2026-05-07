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Kurz und knackig – KW 19/2026
Künstliche Intelligenzen: Bei den Oscars unerwünscht. Empathie im Radio nur mit Menschen. Suchmaschine bei M6+. Lernte xAI bei ChatGPT? Meta: Training mit Verlags-Content?
Unternehmen
Broadcast
|Nach dem ZDF verlängerte auch die ARD die Verbreitung ihrer Gemeinschafts- und Regionalprogramme über Astra 19,2 Grad Ost. Alle Kanäle bleiben bis 2039 auf der populären Satellitenposition und werden in HDTV ausgestrahlt.
Produktion
Streaming
|Mit der neuen Funktion »Clips« will der Streaming-Primus die mobile Nutzung forcieren. Senkrechtes Wischen führt durch eine Galerie mit Auszügen von Filmen, Serien etc. mit direkter Verlinkung oder Speichermöglichkeit.
Plattformen
|#WirVerlassenX – Grüne, SPD und Linkspartei haben Elon Musks Plattform nach gemeinsamer Abstimmung verlassen. Diese sei »im Chaos versunken« – statt Information und Austausch fördere X »zunehmend Desinformation«.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
Radio, Audio
|Der 1. nationale DAB+-Multiplex wurde am Senderstandort Schnee-Eifel (Prüm) mit 5 kW Leistung im Kanal 5C aufgeschaltet. Laut Meldungen wurden weiteren neun Standorte in sieben Bundesländern von der Bundesnetzagentur freigegeben.
Standards
|Der Dolby-Wettbewerber bringt sich nach der Zertifizierung von HDR+ und Eclipsa Audio mit einem neuen Testcenter in China und dem Kinospot »Spark« wieder ins Gespräch von Kinos und UE-Branche.
Künstliche Intelligenz
|Der Radiosender verzichtet auf KI-Moderationen. »Echte Menschen, echte Emotionen, echte Verbindungen« hätten Radio immer besonders gemacht. »Wir glauben: Menschlichkeit und Empathie kann man nicht programmieren.«
|Elsevier, Hachette, Macmillan und andere US-Verlage klagen gegen den Meta-Konzern. Dieser habe illegal Millionen urheberrechtlich geschützte Inhalte genutzt, um sein KI-Modell Llama zu trainieren. Meta weist das zurück.
Märkte, Studien, Statistiken
|Eine neue Studie beschäftigt sich mit der Rolle und Reglementierung der Werbung für kritische Produktgruppen wie Alkohol, Glücksspiel, Finanzdienstleistungen und rezeptfreie Gesundheitsprodukte in den EU27 und Norwegen.
Medienrecht
Medienpolitik
|Der europäische Senderverbund fordert von der EU den Schutz des europäischen Mediensektors im Zuge der Novelle der Audiovisual Media Services Directive (AVMSD). Ein Fünfpunkte-Papier nimmt u.a. zu Bigtech, ConnectedTV, KI-Inhalten und der Sichtbarkeit vertrauenswürdiger Medien Stellung.
Internationales
|Die Medienbehörde FCC prüfe die Lizenz des Senders ABC (Disney) und ob dieser die Kommunikationsgesetze einhalte. Drohungen von Trump in Richtung Lizenzentzug, um seinen Kritiker Jimmy Kimmel vom Bildschirm zu verbannen, kommentierte FCC nicht.
Personalia
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