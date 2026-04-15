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Kurz und knackig – KW 16/2026

QVC: TV-Shop vor Pleite? Amazon: Störender Apfel? SVoD: »Diszipliniertere Phase«. Cannes: Deutschland und die Palmen. Europa: »Präsenzlücke« auf VoD. Spanien: Arte. UK: BBC in der Luft.
Unternehmen
Der Shoppingsender verweist auf erhebliche Zweifel an seiner Weiterführung, nachdem eine Frist der US-Behörden zur Vorlage der Jahresbilanz wegen »unverhältnismäßig hoher Kosten« verpasst wurde. Per Oktober 2025 war die Gruppe mit 2,9 Mrd. $ (2,67 Mrd. €) verschuldet. Von 2020 bis September 2025 fiel die Käuferzahl von 11,6 auf 7 Mio.
Broadcast
Der französisch-deutsche Kulturkanal baut zusammen mit der öffentlich-rechtlichen Schwester RTVE Arte España auf, das ab Juni kostenlos ausgestrahlt werden soll. Dafür stellt RTVE 45 Mio. € bereit.
Nach RTL und P7S1 hat auch Sport1 den Verbreitungsvertrag für DVB-T2 HD über die Bezahlplattform FreenetTV des Netzbetreibers bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.
Produktion
Der Nachrichtenkanal von RTL Deutschland bekommt ab Mai ein neues Studio. Es ist u.a. mit 5 Roboter- und einer Railkamera sowie fünf rund 70 Quadratmeter großen LED-Walls ausgestattet. Das Architekturbüro Veech x Veech (Wien) hatte zuvor bereits andere RTL-Studios gestaltet.
Streaming
Das Smart-TV und HbbTV-Angebot des Kinderkanals wurde grundlegend überarbeitet und nutzt die gemeinsame technische Basis von ARD/ZDF. Die Kombination »aus technischer Stärke, pädagogischer Expertise und kindgerechtem Design« schaffe ein sicheres und kindgerechtes Angebot gemäß dem öffentlich-rechtlichen Auftrag.
Der BBC-Player geht in die Luft: Mit technischer Unterstützung von Panasonic Avionics soll ein breiter Umfang an Inhalten noch in 2026 für Flugpassagiere starten.
Der Wachstums-Boom bei SVoD ist vorbei. Laut dem britischen Institut Futuresource tritt dieser Markt nach einer Sättigung in großen Territorien nun in eine »diszipliniertere Phase ein«. Prognostiziert wird ein Wachstum von jetzt 2,2 auf 2,6 Mrd. $ in 2030.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
Um die Goldene Palme von Cannes konkurrieren vom 12. bis 23. Mai die deutschen Filme »Das geträumte Abenteuer«, die Kopros »Gentle Monster« (beide produziert von Komplizen Film), »Fatherland« und weitere Koproduktionen. Volker Schlöndorffs Studio-Babelsberg-Kopro »Heimsuchung« wird in einer Nebensektion gezeigt.
Der EU-Förderhebel investierte 2025 rund 27 Mio. € in deutsche Vorhaben, darunter u.a. »Sentimental Value« (Oscar), »Gelbe Briefe« (Goldener Bär) und die Animationsserie »Schalotte – Eine Zwiebel für alle« (Trickstudio Lutterbeck). Gefördert wurden auch Initiativen und Festivals.
Radio, Audio
In Bad Segeberg bekam der Lübeck-Multiplex (K 9D) einen weiteren Füllsender mit 200 W ERP. Radio Hamburg hat die Schleswig-Holstein Regionen Heide und Flensburg verlassen, bleibt aber in Hamburg und Kiel digital on air.Das Sendegebiet des NRW-Ensembles für Dortmund und Südwestfalen wurde durch den Sender Meschede (K 11B, 2,5 kW) erweitert. Funkhaus Nürnberg will mit Partyhits punkten und ersetzte »Mein Lieblingsradio« durch »Fiesta Mania« (K 10C).
Das Nachrichtenradio hat seit dem 14. April in allen vier NDR-Bundesländern eine einheitliche Service-ID. Damit ist die nicht regionalisierte Welle beim Wechsel des Bundeslandes ohne Suchlauf empfangbar.
@Bild von Maximilian Greger auf Pixabay Schlagerradio erhielt von der MABB eine unbefristete Zulassung für 7 UKW-Standorte in Berlin und Brandenburg unter dem Vorbehalt eines möglichen Analog-Ausstiegs; die Radio B2 GmbH wurde zu werktäglichen Regionalisierungen zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr verpflichtet. In Mecklenburg-Vorpommern wurden am 1. April die UKW-Frequenzen von 80s80s übernommen.
Netze
Mit dem neuen B2B-Dienst »Satellite Internet Access by Starlink« (SIA) und 400 Mbps (Download) bzw. 40 Mbps (Upload) über Elon Musks Satellitensystem will Magenta Firmenkunden in Gebieten gewinnen, wo Kabel oder Glasfaser im nicht verfügbar sind.
Sein Projekt Leo (Low Earth Orbit) mit 700 Satelliten bis Jahresende will der US-Konzern wohl durch die Übernahme des Sat-Betreibers Globalstar mit 88 Orbitern für bis zu 9 Mrd. $ vorantreiben, um zu Starlink (Elon Musk) aufzuschließen. Apple könnte ein Hindernis sein – der Computerkonzern hält 20% an Globalstar, um sich 85% der Kapazität zu sichern.
Künstliche Intelligenz
Eine Studie des britischen Lobbyverbands Digital TV Group warnt vor den Veränderungen für das Fernsehen durch die schnelle Entwicklung von KI vom Experiment bis zum Einsatz für die gesamte Wertschöpfung. KI bringe zwar mehr Möglichkeiten für Kuratierung, Metadaten und Kenntnis der Zielgruppe, verlange aber mehr Aufwand bei Infrastruktur, Verbreitung und um das Publikum zu erreichen.
Märkte, Studien, Statistiken
Eine internationale Befragung nennt Facebook (36%) , YouTube (30%), Instagram (19%), WhatsApp (19%), TikTok (16% und X (12%) als bevorzugte Quellen für Infos und News. Mehrere Umfragen lassen den ARD-Forschungsdienst folgern, dass 46% der 18- bis 24jährigen weltweit Infos und News via Socialmedia oder Videoplattformen beziehen, obwohl Textformen noch am häufigsten konsumiert werden.
Europäische Werke haben eine beachtliche »Präsenzlücke« gegenüber US-Produktionen in europäischen VoD-Katalogen. Obwohl Europa 46% der Titel stellt, machen sie nur 32% der Listungen aus. US-Werke beherrschen hingegen bei nur 33% der Titel mit 48% die Präsenz in VoD-Katalogen für 46 Länder des Europarats.
Medienrecht, Medienpolitik
Wenig Aussicht hat laut Berichte eine Klage, mit der sich neun Personen durch den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg vom Rundfunkbeitrag befreien lassen wollen. Die Kläger argumentieren mit fehlender Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit im Öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der SWR hatte zuvor rückständige Beiträge eingefordert.
Google, Meta etc. kassieren 32 Mrd. €, die Hälfte der deutschen Werbeumsätze; von 23 Mrd. € Digital-Werbeumsätzen vereinnahmen internationale Konzerne 16,3 Mrd. €. Im Linearen lag der Anteil von ARD/ZDF zusammen bei 3,5%. RTL hatte 39,6% und P7S1 35,4% Marktanteile. Tobias Lammert, Geschäftsführer der ARD Media votiert daher für eine Anpassung der Werberegeln – auch mit Blick auf die Mediennutzung im Wandel.
Internationales
Der Geschäftsmann und Comedian Byron Allen kaufte den attraktiven 22.35 Uhr-Sendeplatz von CBS (Paramount Skydance-Konzern) für seine Show »Comics Unleashed« sowie den anschließenden Sendeplatz. Byron hat alle Rechte einschließlich der Werbevermarktung. Den Sendeplatz hatte zuvor der von Trump wegen scharfer Kritik angegangene Stephen Colbert mit seiner Latenight-Show.
Die Telco Proximus startete am 7. April den ersten eigenständigen kommerziellen cloudbasierten 5G-Dienst des Landes für Firmenkunden mit Google-Smartphones  auf 92% des Gebietes. 5G+ sei eine Alternative zu Verkehrsspitzen, während Großveranstaltungen, in Stadtzentren und auf Airports.
Auch Griechenland plant ein Zugangsverbot zu sozialen Medien für unter 15jährige ab 2027. Man wolle die Abhängigkeit von Anwendungen bekämpfen, die der Unschuld und Freiheit Jugendlicher und Kinder schaden, so Premier Mitsotakis.
Die EBU kritisiert den Plan des litauischen Parlaments zur Änderung der Finanzierung und Aufsicht der öffentlich-rechtlichen Anstalt LRT. Es bestehe das Risiko, dass LRT größerem politischem Druck unterworfen werde. Die Gesetzgebung sei zudem intransparent gelaufen, weil u.a. zwar die Privatsender, nicht aber LRT angehört wurden, so der Senderverbund.
Personalia
Nach nur zwei Jahren als Präsident scheidet Jeff Shell aus. Er wird von einem Profi-Glücksspieler beschuldigt, »Krisenkommunikations-Dienstleistungen« nicht bezahlt und ihm vertrauliche Interna mitgeteilt zu haben. Eine unabhängige Kanzlei prüfte, ohne Verstöße gegen Börsenregeln festzustellen.
Die Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den zurückgetretenen Generaldirektor Roland Weißmann wurden in einer internen Untersuchung nicht bestätigt. Der Stiftungsrat verlange jedoch »ein sehr hohes Maß an Integrität« und löste den Dienstvertrag auf. »Ein durchschaubarer Versuch, trotz klarer Entlastung ein Fehlverhalten zu konstruieren«,  so Weißmanns Anwalt.
Von Bavaria Fiction kommend leitet Karsten Günther ab dem 1. Mai die Abteilung Redaktion und Programm-Management und hat die redaktionelle Verantwortung für Auftrags- und Koproduktionen sowie den Lizenzeinkauf und die Programmplanung der Filmproduktionen. Er folgt Christoph Pellander, der zeitgleich die Geschäftsführung übernimmt.
Der langjährige Geschäftsführer Michael Loeb verlässt nach 25 Jahren die Sendertochter auf eigenen Wunsch zum 31. Juli. Ko-Geschäftsführer Frank Nielebock wird Sprecher der Geschäftsführung, in die Tobias Lammert, Leiter Marketing & Vertrieb, aufsteigt.
Das französische PayTV stärkt seine internationalen KI-Aktivitäten und verpflichtete Anne-Laure Tigry als Chief Data und KI-Officer. Sie war zuvor bei der Telco Orange für Smart Mobility Services verantwortlich.
Vom Sport-Streamer DAZN wechselt Marc Watson als CEO zum ebenfalls auf Sport spezialisierten Produktionsdienstleister. Andrea Marini wechselt nach fünf Jahren in den Vorstand. Kasimir Sohi wird Finanzchef.
Als Kandidat der Regierung für die Spitze der britischen Medienbehörde über vier Jahre wird Sir Ian Cheshire gehandelt. Er folgt auf Lord Michael Grade, dessen Vertrag am 30. April endet.

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