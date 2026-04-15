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Kurz und knackig – KW 16/2026
QVC: TV-Shop vor Pleite? Amazon: Störender Apfel? SVoD: »Diszipliniertere Phase«. Cannes: Deutschland und die Palmen. Europa: »Präsenzlücke« auf VoD. Spanien: Arte. UK: BBC in der Luft.
Unternehmen
Broadcast
|Der französisch-deutsche Kulturkanal baut zusammen mit der öffentlich-rechtlichen Schwester RTVE Arte España auf, das ab Juni kostenlos ausgestrahlt werden soll. Dafür stellt RTVE 45 Mio. € bereit.
|Nach RTL und P7S1 hat auch Sport1 den Verbreitungsvertrag für DVB-T2 HD über die Bezahlplattform FreenetTV des Netzbetreibers bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.
Produktion
Streaming
|Der BBC-Player geht in die Luft: Mit technischer Unterstützung von Panasonic Avionics soll ein breiter Umfang an Inhalten noch in 2026 für Flugpassagiere starten.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Der EU-Förderhebel investierte 2025 rund 27 Mio. € in deutsche Vorhaben, darunter u.a. »Sentimental Value« (Oscar), »Gelbe Briefe« (Goldener Bär) und die Animationsserie »Schalotte – Eine Zwiebel für alle« (Trickstudio Lutterbeck). Gefördert wurden auch Initiativen und Festivals.
Radio, Audio
|Das Nachrichtenradio hat seit dem 14. April in allen vier NDR-Bundesländern eine einheitliche Service-ID. Damit ist die nicht regionalisierte Welle beim Wechsel des Bundeslandes ohne Suchlauf empfangbar.
Netze
|Mit dem neuen B2B-Dienst »Satellite Internet Access by Starlink« (SIA) und 400 Mbps (Download) bzw. 40 Mbps (Upload) über Elon Musks Satellitensystem will Magenta Firmenkunden in Gebieten gewinnen, wo Kabel oder Glasfaser im nicht verfügbar sind.
Künstliche Intelligenz
|Eine Studie des britischen Lobbyverbands Digital TV Group warnt vor den Veränderungen für das Fernsehen durch die schnelle Entwicklung von KI vom Experiment bis zum Einsatz für die gesamte Wertschöpfung. KI bringe zwar mehr Möglichkeiten für Kuratierung, Metadaten und Kenntnis der Zielgruppe, verlange aber mehr Aufwand bei Infrastruktur, Verbreitung und um das Publikum zu erreichen.
Märkte, Studien, Statistiken
|Eine internationale Befragung nennt Facebook (36%) , YouTube (30%), Instagram (19%), WhatsApp (19%), TikTok (16% und X (12%) als bevorzugte Quellen für Infos und News. Mehrere Umfragen lassen den ARD-Forschungsdienst folgern, dass 46% der 18- bis 24jährigen weltweit Infos und News via Socialmedia oder Videoplattformen beziehen, obwohl Textformen noch am häufigsten konsumiert werden.
|Europäische Werke haben eine beachtliche »Präsenzlücke« gegenüber US-Produktionen in europäischen VoD-Katalogen. Obwohl Europa 46% der Titel stellt, machen sie nur 32% der Listungen aus. US-Werke beherrschen hingegen bei nur 33% der Titel mit 48% die Präsenz in VoD-Katalogen für 46 Länder des Europarats.
Medienrecht, Medienpolitik
Internationales
|Auch Griechenland plant ein Zugangsverbot zu sozialen Medien für unter 15jährige ab 2027. Man wolle die Abhängigkeit von Anwendungen bekämpfen, die der Unschuld und Freiheit Jugendlicher und Kinder schaden, so Premier Mitsotakis.
Personalia
|Das französische PayTV stärkt seine internationalen KI-Aktivitäten und verpflichtete Anne-Laure Tigry als Chief Data und KI-Officer. Sie war zuvor bei der Telco Orange für Smart Mobility Services verantwortlich.
|Vom Sport-Streamer DAZN wechselt Marc Watson als CEO zum ebenfalls auf Sport spezialisierten Produktionsdienstleister. Andrea Marini wechselt nach fünf Jahren in den Vorstand. Kasimir Sohi wird Finanzchef.
|Als Kandidat der Regierung für die Spitze der britischen Medienbehörde über vier Jahre wird Sir Ian Cheshire gehandelt. Er folgt auf Lord Michael Grade, dessen Vertrag am 30. April endet.
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Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April
Am 21. & 22. April veranstalten die Medientage München in der HFF München die neue Konferenz »AI & Media«. Im Fokus steht Künstliche Intelligenz in der TV-, Film- und Medienproduktion.
München
21. - 22. April
Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai
CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
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