News: Kurz und knackig – KW 9/2026

Super-KI: Regelwerk erforderlich. Social Media: Auch CDU für Restriktionen. Internet: 2,1 Mio. »Offliner«. KEF: 25. Bericht. DW: 160 Entlassungen.
Unternehmen
|
|Laut Berichten hat Paramount Skydance sein Angebot für den Gesamtkonzern Warner Discovery erneut und über die bisherigen 108,4 Mrd. $ erhöht, ohne dass Details genannt wurden. Das Konsortium um Vater und Sohn Ellison will den Mitbieter Netflix ausstechen, der für Streaming und Studios ohne die TV-Sender 82,7 Mrd. $ zahlen will. Den Ellisons geht es u.a. um den Streamer HBOmax. Sie setzen auf ihren Freund Trump, um Kartell-Bedenken zu überspielen.
|
|Der P7S1-Ableger für Österreich will sich auf das Kerngeschäft TV und Streaming sowie KI fokussieren. Um die Profitabilität zu stärken werden 45 Beschäftigte (Textangebot, Sportredaktion, Studiobetrieb) entlassen. Text wird reduziert, die Sportredaktion ins Aktuelle eingegliedert, zumal der Erwerb von Sportrechten wirtschaftlich nicht darstellbar sei.
|
|Der aus dem Bundeskanzler-Etat finanzierte Auslandssender beendet den griechischen Dienst und entlässt 160 Menschen. Deutschsprachige Angebote werden zusammengelegt. Das folgt einer Budget-Kürzung von 21 Mio. €; der Bund reduzierte um 10 Mio. €, 11 Mio. € ergeben sich aus dem fehlenden Ausgleich von Tariferhöhungen.
|
|Der deutsche Sport-Streamer will seinen Dienst unter Dyn Sport und Technologie und Produktion unter Dyn Media konzentrieren. CEO Andreas Heyden, CCO Marcel Wontorra und Marketingchef Max Ehrhardt leiten beide Bereiche. Mitgründer Christian Seifert wechselt an die Spitze des Gesellschafterausschusses.
Broadcast, Produktion
Sendenetze
|
|Serbiens ÖR-Sender ETV bezieht Sendetechnik für 5G Broadcast von Rohde & Schwarz. Zur Expo 2027 soll Belgrad ab Q3/2026 mit einem TH1 1 kW-Sender am Standort Avala versorgt werden. Vier TH1 4,5 kW-Sender sind für DVB-T2 vorgesehen.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|
|Den Goldenen Bären der 76. Berlinale gewann »Gelbe Briefe« des Berliners Ilker Catak über politische Verfolgungen in der Türkei. Seinen Dank für den Silberbären für »Chronicle from the Siege« als bestes Debut verband der palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib mit Kritik an deutschen Waffenlieferungen nach Israel. Bundesminister Schneider verließ daraufhin den Saal.
|
|Der Europäische Filmmarkt der Berlinale meldet 12.500 teilnehmende Branchenleute (+5%), darunter 1.794 Einkäufer, die 606 Filme sichten konnten. Die meisten ausländischen Besucher stellten die USA, Frankreich, Großbritannien und Italien.
Radio, Audio
|
|Droht dem NRW-Lokalradio für Ennepe Ruhr das Aus? Laut der Veranstaltergemeinschaft läuft die Sendelizenz im August aus. Obwohl eine Kooperation mit Radio Wuppertal die Station stabilisiert habe, ist die wirtschaftliche Basis wegen der schwierigen Werbeakquise in der Fläche des Ennepe-Ruhr-Kreises gefährdet.
|
|Die Zweiländer-Sendeanstalt plant für 2026 den Ausbau der DAB+-Versorgung vorläufig an sieben Standorten in Baden-Württemberg und dreien in Rheinland-Pfalz.
Rundfunkbeitrag
|
|Der KEF-Vorschlag, den Rundfunkbeitrag 2027/2028 um 28 Cent auf 18,64 € statt erhöhen, ist nun offiziell dem 25. KEF-Bericht zu entnehmen. Das wird durch einen Anstieg zahlungspflichtiger Haushalte möglich, Die im 24. Bericht vorgeschlagene Erhöhung um 58 Cent auf 18,94 € scheiterte an den Bundesländern. Um diese durchzusetzen, klagen die Sender beim Bundesverfassungsgericht.
Social Media & Jugendschutz
|
|Nach einem Papier der SPD befürwortet nun auch der Parteitag der Kanzler-Partei den Kinderschutz durch ein Mindestalter für soziale Medien »ab 14 Jahren« und denkt an »empfindliche Bußgelder«. Die SPD fordert nun eine schnelle Umsetzung. Die CSU sieht eine Lösung nicht in Verboten und Regeln für Inhalteanbieter, sondern in Medienkompetenz.
Märkte, Studien, Statistiken
|
|Von 10 Std. und 53 Min. täglichen Medienkonsums entfielen 2025 9 Std. und 38 Min. auf Audio- und audiovisuelle Medien, so der Verband Vaunet. Von 5 Std. und 19 Min. Bewegtbildnutzung entfielen 2 Std. und 55 Min. auf TV (2024: 3 Std., 8 Min.), 1 Std. 43 Min. auf Online Video (1 Std., 38 Min.) und auf Videospiele 38 (37) Min.
|
|Laut einer Studie für das Vergleichsportal verzichten 22% der Befragten auf den Webzugang per Glasfaser, obwohl das Haus angeschlossen ist. Das seien bewusste Entscheidungen, weil sie mit dem vorhandenen Internetanschluss zufrieden sind.
|
|Der Anteil der Internet-Verweigerer hat sich seit 2021 etwa halbiert. 2025 waren dennoch 3% oder 2,1 Mio. Menschen von 16 bis 74 Jahren sog. »Offliner«, so das Statistische Bundesamt. Der EU-Durchschnitt lag laut der EU-Statistik bei 4%.
Künstliche Intelligenz
|
|Sam Altman, Chef des Entwicklers der KI Chat GPT, will Gefahren durch eine »Super-KI« verhindern. Er schlägt eine weltweite Aufsichtsinstitution nach Vorbild der Atomenergiebehörde IAEA vor. Regeln und Sicherheitsmaßnahmen seien erforderlich, weil es schon 2028 frühe Versionen einer Superintelligenz geben könne.
|
|Wegen der KI-Nutzung einer mutmaßlichen Mörderin in Kanada wurde das Sicherheitsteam von OpenAI in das zuständige Ministerium bestellt. Das OpenAI-Konto der toten Verdächtigen war im Juni gesperrt worden, weil sie den Chatbot zur »Förderung gewalttätiger Aktivitäten« missbraucht habe, wird gemeldet.
Internationales
|
|Die Regierung will die Streamer ab 500.000 Kunden (Netflix, Prime Video, Disney+, ITVX und der Streamer von Channel 4) u.a. bezüglich des Zuschauerschutzes und der Barrierefreiheit bei Strafandrohung unter ähnliche Regeln stellen, wie derzeit die TV-Sender. 85% der Erwachsenen nutzen laut der Regierung diese Dienste, 67% Live-Fernsehen.
|
|Die Onlineplattform X legte beim EuGH Einspruch gegen eine 120 Mio. €-Geldbuße der EU-Kommission wegen mangelnder Transparenz bei der Werbung ein.
|
|Die Regulierungsbehörde UOKiK geht gegen HBO Max Europe vor. Der Streamer hätte seinen Dienst an bisher unterstützter Hardware abgeschaltet – offenbar ohne oder mit mangelhafter Ankündigung und bei weiter laufenden Abbuchungen.
|
|Der Journalist der Deutschen Welle Alican Uludag wurde von 30 Polizisten vor den Augen seiner Familie verhaftet. Laut DW wird ihm »Verbreitung irreführender Informationen« und »Beleidigung der türkischen Nation, des Staates und der Institutionen« vorgeworfen. Er hatte vor 1 1/2 Jahren auf X Kritik an der Freilassung möglicher IS-Terroristen geübt.
|
|Weil nationale Lizenzen nicht mehr meistbietend auktioniert werden, verlor der schwedische NRJ-Ableger (Eigenangabe: 1,5 Mio. Hörer) sein landesweites UKW-Netz. Nach der neuen inhaltlichen Ausschreibung wurden zwei Musikprogramme und ein newsorientiertes Radio der Zeitung »Aftonbladet« vergeben.
Personalia
|
|Die für den fehlerhaften Beitrag über Gewalt in den USA (»heute journal« am 15.2.2026) verantwortliche New York-Korrespondentin Nicola Albrecht wurde aus den USA abberufen. Die Verwendung von KI-Materialien entspreche den ZDF-Regeln nicht, was der Schlussredaktion hätte auffallen müssen. Ein Maßnahmekatalog zur Sicherung der journalistischen Standard sei in Arbeit.
|
|Robert Schildhouse soll als CEO des neu definierten Geschäftsfeldes Consumer Business die Streamer BritBox und BBC Documentary nach dem Nordamerika-Start letztes Jahr dort zum Premiumdienst ausbauen.
Keine Kurz-News mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren: