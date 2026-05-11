Anzeige

©VTFF
Business

VTFF: Ohne Dienstleister keine funktionierende Filmwirtschaft

Der VTFF bekräftigt auf seiner Frühjahrstagung die gestaltende Rolle der Dienstleister in der Film- und TV-Wirtschaft. NRW-Medienminister Liminski sieht Startpunkt für fortlaufenden Reformprozess der Film- und Serienförderung.
©VTFF

VTFF-Geschäftsführer Achim Rohnke.

Die flexible Investitionsverpflichtung für Streamer und Sender sowie die neuen Richtlinien für die Fördertöpfe des Bundes standen im Mittelpunkt der Frühjahrstagung des Verbandes der Technischen Betriebe für Film und Fernsehen (VTFF). Als Keynote-Speaker konnte der Verband Nathanael Liminski gewinnen, Chef der Staatskanzlei und Medienminister des Landes Nordrhein-Westfalen. VTFF-Geschäftsführer Achim Rohnke kündigte an, in der Diskussion um das Investitionsverpflichtungs-Gesetz weiter für die Positionen der technisch-kreativen Dienstleister zu kämpfen.

In seiner Keynote strich Liminski vor den VTFF-Mitgliedern die Notwendigkeit eines funktionierenden Ökosystems aus Sendern, Streamern, Produzenten und technisch-kreativen Dienstleistern heraus. Der Fokus dürfe nicht nur auf der Produktion von Blockbustern liegen, sondern müsse auch mittlere und kleinere Film- und Serienprojekte berücksichtigen. »Um unsere Infrastruktur auszulasten und unser Innovationspotenzial weiter entwickeln zu können, brauchen wir die mittelgroßen Produktionen.«

©Land NRW / Robin Teller

Nathanael Liminski.

Gegenüber dem weiteren Fortgang der Reform der Filmförderung zeigt sich der Medienpolitiker vorsichtig optimistisch. Den inzwischen publik gewordenen Referentenentwurf für die Investitionsverpflichtung für Sender und Streamer in den deutschen Film- und Fernsehmarkt (Mediendienste-Investitionsverpflichtungs-Gesetz) bezeichnete Liminski als »guten Startpunkt und das Beste aus beiden Welten«. Und weiter: »Wir haben erstens einen tragfähigen Kompromiss zur Investitionsverpflichtung und dazu zweitens eine nahezu verdoppelte Fördersumme von 250 Millionen Euro.« Das sei in Zeiten von Haushaltskürzungen in sehr vielen Bereichen und wirtschaftlicher Rezession durchaus bemerkenswert. Jetzt ist es wichtig, »dass die Branchenvereinbarungen so ausgestaltet werden, dass tatsächlich in den Produktionsstandort Deutschland investiert wird – mit dem Sicherheitsnetz einer gesetzlichen Mindestquote«, so Liminski weiter. Zweitens bekomme die Branche jetzt angepasste Richtlinien für die Anreizförderung des Bundes mit »deutlich niedrigeren Einstiegsschwellen«. Dafür habe sich Nordrhein-Westfalen besonders eingesetzt.

Liminski betonte in einer Q&A-Session mit VTFF-Geschäftsführer Achim Rohnke, dass er die genannten Gesetzesvorhaben nur als Teil des gesamten Reformprozesses der Filmförderung sieht: »Das, was jetzt in Berlin vorgelegt worden ist, ist der Anfang. Das ist aber kein Abpfiff der Diskussion.«

©Andrea Zuska

Andrea Zuska.

Dass eine Investitionsverpflichtung zu mehr Wachstum führen kann, zeigte die Strategieberaterin Andrea Zuska den versammelten VTFF-Mitgliedern in einer detaillierten Studie über die ökonomische Welt der Streamer in Europa. Die Einführung einer Investitionsverpflichtung für die globalen Streamer 2021 in Frankreich habe in einem stagnierenden Markt zu Wachstum geführt, so Zuska.

VTFF-Geschäftsführer Achim Rohnke kündigte an, dass sich der VTFF in die Debatte um das Gesetzgebungsverfahren, das bis Ende 2026 laufen wird, vehement einbringen werde. »Wir werden darum kämpfen, dass der VTFF als führender Verband der technisch-kreativen Dienstleister und nicht nur die Verbände der Hersteller bei den anstehenden Verhandlungen mit den Streamern und Sendern mit am Tisch sitzen«, so Achim Rohnke.

BrancheVTFF
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©KI-generiert mit Dall.EFilm- und TV-Dienstleister weiter unter Druck VTFF: Imagekampagne für die AV-Branche VTFF schlägt Alarm VTFF-Frühjahrsbarometer

Anzeige

Most Popular

Thomas Riedel übernimmt Arri

GoPro: Mission 1 Series mit 8K und MFT-Wechselobjektiven

©RTL / Annette Etges

Neues Studio für NTV

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

Post NAB Show

SRF veranstaltet die Post NAB Show, die die wichtigsten Trends und Technologie-Highlights der NAB komprimiert für das Schweizer Fachpublikum aufbereitet.
Zürich
20. Mai

Blackmagic Pyxis 12K Hands-on

Pyxis-Workshop bei Xinegear in Berlin.
Berlin
20. Mai

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved