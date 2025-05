Eurosport 4K überträgt Roland-Garros bei HD+ in UHD HDR

Tennisfans in Deutschland und Österreich können auch in diesem Jahr das beste Tennis der Roland-Garros French Open vom 25. Mai bis 08. Juni in UHD-HDR-Qualität verfolgen.

Dank der Partnerschaft zwischen Warner Bros. Discovery und HD+ präsentiert der Event-Channel Eurosport 4K das prestigeträchtigste Sandplatzturnier der Welt über Satellit in UHD-Qualität und mit deutschem Kommentar.

Eurosport 4K überträgt an den 15 Turniertagen alle Matches vom Centre Court Philippe-Chatrier inklusive aller Halbfinals und Endspiele. Insgesamt dürfen sich die Tennisfans auf rund 120 Stunden brillanten Tennis-Genuss freuen.

Sandplatzkronprinz Carlos Alcaraz, Tennischampion Jannik Sinner oder Vorjahresfinalist Alexander Zverev? Wer holt sich in Paris die Krone? Bei den Frauen ist die Polin Iga Swiatek nach drei Siegen in Serie die große Favoritin. Mit Eurosport 4K sind die Zuschauer_innen hautnah dabei und können die Tennis-Action aus dem Stade Roland-Garros in allerbester Bildqualität bestaunen.

»Große Matches verdienen großes Fernsehen: Gemeinsam mit unseren Partnern, wie HD+ über Satellit, bringen wir Roland-Garros 2025 erneut in UHD gestochen scharf nach Deutschland und Österreich. Jede Emotion, jeder Ballwechsel, jedes Staubkorn auf der Roten Asche – mit Eurosport 4K wird das Wohnzimmer zur ersten Reihe am Center Court«, sagt Benjamin Pirker, Director Distribution & Commercial Strategy bei Warner Bros. Discovery Deutschland.

»In Paris wird der Tennisball regelmäßig mit über 200 km/h über das Netz geschlagen. Für das menschliche Auge ist das nur noch schwer zu verfolgen. Wie gut, dass Eurosport 4K das Turnier in UHD mit HDR überträgt – und Fans das Turnier damit in fantastischer Bildqualität verfolgen können«, freut sich Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer von HD Plus. »Besonders Fans mit der HD+ TV-App, die auf vielen UHD-TV-Geräten bereits integriert ist, haben es einfach: Sie werden automatisch darauf hingewiesen, wenn ihr Programm auch in UHD verfügbar ist. Damit verpassen Sie kein UHD-Event – und keinen Matchball.«

Eurosport 4K bei HD+

Für alle Zuschauer_innen mit einem UHD-TV, Satellitenempfang und einem aktiven HD+ Sender-Paket wird vom 25. Mai bis 08. Juni der UHD-Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ verfügbar sein. An den 15 Turniertagen werden alle Partien auf dem Court Philippe-Chatrier in UHD HDR übertragen – ohne Werbeunterbrechungen und mit deutscher Kommentierung. Das bedeutet: Bis zu 120 Stunden Live-Tennis der Extraklasse in einer Qualität der Extraklasse.