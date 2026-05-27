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Cinegate stellt Geschäftsbetrieb ein

Die Geschäftsführung und der Gesellschafter der Cinegate GmbH haben beschlossen, den Geschäftsbetrieb des Unternehmens vollständig einzustellen und die Gesellschaft geordnet abzuwickeln.

Hintergrund der Entscheidung sei die seit längerer Zeit schwierige wirtschaftliche Entwicklung im Marktumfeld für Film-, TV-, Werbe-Produktionen, so Cinegate.

©CinegateRückläufige Projektvolumina, ein deutlich verschärfter Wettbewerb, anhaltender Preisdruck sowie ein weiterhin hoher Investitionsbedarf haben demnach dazu geführt, dass sich für Cinegate keine tragfähige wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr darstellen lässt.

Die Abwicklung der Cinegate GmbH erfolge geordnet und verantwortungsvoll. Bereits laufende Projekte würden wie vereinbart ausgeliefert, betreut und abgeschlossen. »Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Cinegate war über viele Jahre ein verlässlicher Partner in der Branche. Umso schwerer wiegt dieser Schritt. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die Abwicklung geordnet und verantwortungsvoll umzusetzen«, sagt Mike Brockmann, Geschäftsführer der Cinegate GmbH.

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