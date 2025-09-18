Film- und TV-Produktionstechnik von PRG Cinegate: Online-Auktion
Es ist wieder soweit: Hochwertige gebrauchte Film- und TV-Technik von PRG Cinegate kommt unter den Hammer – in einer exklusiven Online-Auktion.
Im Angebot sind:
- Umfangreiches Zubehör aus dem Bereich Kamera
- LED-Lichttechnik & Grip
- Stromgeneratoren und vieles mehr
Das gesamte Equipment stammt direkt aus dem PRG-Lager in Kerpen bei Köln – professionell gewartet, sofort einsatzbereit und ideal für alle, die ihre Produktionstechnik aufstocken möchten.
Auktionsstart: Montag, 22. September, 14:00 Uhr
Auktionsende: Donnerstag, 09. Oktober, 15:00 Uhr
Alle Infos & zur Auktion gibt es hier:
Über PRG Cinegate
PRG Cinegate ist der Full-Service-Partner für professionelle Film- und TV-Produktionen – von Kino über Werbung bis hin zu TV. Mit Studios in Hamburg (TISAX-zertifiziert), Berlin und Köln bietet Cinegate höchste Qualität und verlässliche technische Ausstattung.
Über PRG Proshop
Der PRG Proshop organisiert die Auktion im Rahmen der regelmäßigen Bestandsauffrischung von PRG Cinegate. Hier finden Sie eine breite Auswahl an professionell geprüfter Technik – sofort verfügbar, im Ist-Zustand und ohne Rückgaberecht.