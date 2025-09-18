Film- und TV-Produktionstechnik von PRG Cinegate: Online-Auktion

Es ist wieder soweit: Hochwertige gebrauchte Film- und TV-Technik von PRG Cinegate kommt unter den Hammer – in einer exklusiven Online-Auktion.

Im Angebot sind:

Umfangreiches Zubehör aus dem Bereich Kamera

LED-Lichttechnik & Grip

Stromgeneratoren und vieles mehr

Das gesamte Equipment stammt direkt aus dem PRG-Lager in Kerpen bei Köln – professionell gewartet, sofort einsatzbereit und ideal für alle, die ihre Produktionstechnik aufstocken möchten.

Auktionsstart: Montag, 22. September, 14:00 Uhr

Auktionsende: Donnerstag, 09. Oktober, 15:00 Uhr

Alle Infos & zur Auktion gibt es hier:

www.troostwijkauctions.com

Über PRG Cinegate

PRG Cinegate ist der Full-Service-Partner für professionelle Film- und TV-Produktionen – von Kino über Werbung bis hin zu TV. Mit Studios in Hamburg (TISAX-zertifiziert), Berlin und Köln bietet Cinegate höchste Qualität und verlässliche technische Ausstattung.

https://cinegate.prg.com/e

Über PRG Proshop

Der PRG Proshop organisiert die Auktion im Rahmen der regelmäßigen Bestandsauffrischung von PRG Cinegate. Hier finden Sie eine breite Auswahl an professionell geprüfter Technik – sofort verfügbar, im Ist-Zustand und ohne Rückgaberecht.

https://prg-proshop.com/