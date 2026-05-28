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Kurz und knackig – KW 22/2026
KI macht Nvidia besonders wertvoll. Kabinett verabschiedet Investitionspflicht der Streamer. Smart Speaker schaden Radios. NRW-Mantel aus der Cloud. Schweizer UKW-Rücksprung wird teuer.
Unternehmen
|Der Chipkonzern steigerte den Umsatz im Q1 um 85% auf 81,6 Mrd. $ und den bereinigten Gewinn um 150% auf 53,5 Mrd. $. Dank des Bedarfs an KI-Chips stieg der Börsenwert auf 5,6 Billionen $; Nvidia wurde wertvollstes Unternehmen vor Alphabet.
Broadcast
|Warner Brothers Discovery verlängerte die Programmverbreitung von DMAX HD und Eurosport 1 HD im kostenpflichtigen Terrestrik-Paket FreenetTV über DVB-T2 HD.
Produktion
|Russlands UNO-Botschafter Nebensja kommentierte die Zerstörung des ARD-Studio in Kiew mit der Bemerkung »Dies sind kriegerische Auseinandersetzungen«. Büros und Studio der ARD und der Deutschen Welle waren während eines Angriffs in der Nacht zum 24.5. schwer beschädigt. Verletzte gab es nicht. Das ARD-Team konnte u.a. eine mobile Schnitteinheit bergen und arbeitet an anderem Ort weiter.
|AppleTV produzierte am 23. Mai ein Spiel der US-Soccer League erstmals Live mit den 48 Megapixel-Kameras des iPhone 17 Pro in Apple Log 2.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Das Kabinett beschloss den Entwurf des »Mediendienste-Investitionsverpflichtungs-Gesetzes«. Dadurch sollen Streamingdienste und Sender 8% ihres Jahresumsatzes in die Filmförderung investieren. Laut Kulturstaatsminister Weimer wird sich mit der Wirksamkeit die Filmförderung des Bundes auf 250 Mio. € pro Jahr verdoppeln. Filmakademie, Produktionsallianz und einige Verbände begrüßten den Beschluss.
|Die Goldene Palme von Cannes ging an den Rumänen Christian Mungiu für »Fjord«. Wie er wurde auch Valeska Grisebach für »Das geträumte Abenteuer« (Prix du Jury) dort zum zweiten Mal ausgezeichnet. Den Regiepreis erhielt Paweł Pawlikowski für »Vaterland« mit Sandra Hüller als Erika Mann und Hanns Zischler als Thomas Mann.
Radio, Audio
Standards
|Die HbbTV Association unterstützt offene Standards für interaktives TV mit einem Application Showcase. Use Cases, Umsetzungsstile usw. geben Anregungen für konsistente und skalierbare Implementierungen über einzelne Geräte, Hersteller und Marken hinweg.
Netze
|»Die starke Nachfrage« veranlasst den Dienst von Elon Musk für Sat-basiertes Internet zu Preiserhöhungen der Pakete für private Haushalte in Deutschland ab Juni um 5 bis 6 € bei gleichem Leistungsumfang.
Künstliche Intelligenz
Märkte, Studien, Statistiken
|Von der 30%-Haushaltsausstattung mit Smart Speakern profitieren deutsche Radios nicht, weil die Gerätehersteller die Auffindbarkeit von Programmen kontrollieren, so eine Goldmedia-Studie für die Medienanstalten. Radio trage zwar 21% zum Plattform-Umsatz bei, aber nur 3% fließen an sie zurück. Bis 2030 drohe den Radios ein Verlust von mehreren hundert Mio. €.
|Der Verband der Privatsender prognostiziert für 2026 ein Umsatzplus von 4,3% auf 6,28 bis 6,55 Mrd. € bei der Werbung in TV-, Streaming- und Audiomedien. 2025 hatte der Zuwachs nur 0,9% betragen.
|2025 wurden in Deutschland 2,9 Mrd. SMS verschickt. Das entspricht einer Halbierung im Vergleich zu 2024 (5,2 Mrd.) und ist zum Spitzenwert von 2012 mit 59,8 Mrd. marginal. Hintergrund ist der Aufschwung der Chatdienste.
Medienpolitik
Internationales
Personalia
|Caterina Preti, bei Sky bisher für den Streamer »Wow« verantwortlich, wird ab dem 1. Juni Managing Director von Sky Österreich. Vorgänger Michael Radelsberger wird als Chief Consumer Offizer bei RTL Deutschland ihr Vorgesetzter.
|Nach einer Befragung von Sir Ian Cheshire unterstützt der Unterhaus-Ausschuss für Wissenschaft, Innovation und Technologie seine von der Regierung vorgeschlagene Kandidatur zum Vorsitzenden der britischen Medienbehörde.
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