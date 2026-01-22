News: Kurz und knackig – KW 4/2026

Berlinale: Opener, Series Market. CNBC: DACH-News ab 2027. Grok: »technologische Maßnahmen«. Nicht mehr wertvoll: Adieu FBW. Down Under: 4,7 Mio. Konten blockiert.
Unternehmen
|
|Netflix zahlt den Kaufpreis von 27,75 $ (23,86 €) nun komplett in Geld statt teils in Aktien, so dass perspektivische Kurssenkungen den Transaktionswert nicht schmälern. Vorausgesetzt sind die Spaltung von Warner Discovery und die behördlichen Zustimmungen. Präsident Trump hatte einen persönlichen Eingriff angekündigt, offenbar um die feindliche Übernahme durch Paramount Skydance der befreundeten Ellison-Familie zu unterstützen.
|
|Der US-Newssender plant 2027 eine deutschsprachige TV- und Onlineplattform mit Finanzschwerpunkt für die DACH-Staaten. Leitung und Newsroom werden laut FAZ in Frankfurt/Main, die Technik in Wien, Redaktionen in Berlin, München und Zürich angesiedelt. Partner des auf 10 Jahre befristeten Franchises sind der österreichische Investor Alexander Schütz und der Schweizer Energieunternehmer Benjamin Lakatos (MET). CEO ist Rusmir Nefic.
|
|Der Entwickler der KI ChatGPT steigerte seinen Umsatz 2025 auf mehr als 20 Mrd. $. Möglich wurde das durch die von 0,6 auf 1,9 Gigawatt verdreifachte Leistung der Rechenzentren, wodurch die Zahl aktiver Nutzungen auf ein Maximum stieg.
|
|Die Medienanstalten des Saarlandes und Hessens machten den Weg frei für den Einstieg der Hans Nolte Familiengesellschaft mit 26% beim bisherigen Alleineigentümer Schwenk Medien Holding für die 17 regionalen Radiowellen des Veranstalters.
|
|Zum 75. Jubiläum relauncht die Nürnberger Müller Medien mit lokalen Rundfunksendern, Printprodukten und Websites sich unter neuem Namen und mit dem Slogan »M-powering people, brands and change«.
Broadcast, Produktion
|
|Mindestens die Hälfte der Zuschauer nutzt die Plattform-Tasten ihres Empfängers gelegentlich, so eine aktuelle Studie der AGF. 17,7% (2025: 11,3%) der deutschen Haushalte können TV internetbasiert empfangen. Der Kabelanteil sei von 40,0 auf 36,2%, die Antenne von 3,5 auf 2,8% gesunken. Satellit dominiert weiterhin mit 43,4 (45,2)%.
Streaming
|
|Die Content-Plattform des Ventures des österreichischen Sendenetzers ORS und des Streaming-Spezialisten Insys Video Technologies startete eine IPTV-Plattform für TV-as-a-Service für Deutschland. White-Label-Pakete können zur Weitervermarktung auf die Interessen von Netzbetreibern zugeschnitten werden.
|
|Die britische Senderfamilie ändert ihre Vertriebsstrategie: Erstmals werden Formate aus Entertainment, Kinder und Sport »YouTube first« vermarktet und nur mit zeitlichem Abstand über die eigenen Streamingplattformen angeboten.
76. Internationale Filmfestpiele Berlin
|
|Die 76. Berlinale eröffnet am 12.Februar mit »No Good Man« der in Vorjahren in Cannes gefeierten afghanischen Filmemacherin Shahrbanoo Sadat. Nach authentischen Ereignissen wird über Frauen in Sadats Heimatland erzählt. Von den 22 Wettbewerbsfilmen wurden »Gelbe Briefe« des Studenten-Oscar-Siegers Ilker Catak, »Etwas ganz Besonderes« von Eva Trobisch und »Meine Frau weint« von Andrea Schanelec mehrheitlich in Deutschland produziert.
|
|Am 12. Series Market vom 15- bis 18.2. im Cinemaxx am Potsdamer Platz nehmen 20 Projekte teil. Country in Focus ist Marokko. Im Cinemaxx lädt die Studio Babelsberg Lounge als Kontaktbörse ein. Premiere hat der Studio Babelsberg Production Excellence Award. Gesonderte Registrierung ist erforderlich.
Filme, Festivals, Kinos, Förderungen
|
|Mit sechs Auszeichnungen (Bester Film, Regie, Drehbuch, beste Hauptdarsteller, Komponist) ging »Sentimental Value« als Sieger der diesjährigen Europäischen Filmpreise hervor. Für den deutschen Anteil an der Fünfländer-Kopro steht Komplizen-Film, Berlin. Es ist eine ZDF/Arte-Kopro ebenso wie »Sirat« (fünf Preise, darunter Kamera und Sound Design).
|
|183 Mio. € vergaben die Bundes-Filmförderungen DFFF und GFMP 2025 an 140 nationale und internationale Produktionen. Laut Filmförderungsanstalt macht sich in der Summe die Anhebung der Förderquote auf 30% der anerkannten deutschen Herstellungskosten bemerkbar.
|
|Fast 75 Jahre nach der Gründung endete die Arbeit der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden am 31.12.2025. Die Bundesländer hatten sich nicht über die weitere Finanzierung der Institution geeinigt, die die Prädikate »Wertvoll« und »Besonders wertvoll« vergab. Die so bewerteten Filme waren bei der Vergnügungssteuer und der Referenz-Filmförderung begünstigt. In der FFG-Novelle wurde die FBW nicht mehr erwähnt.
Radio, Audio
|
|Das Leipziger Freie Radio teilte seine UKW-Frequenz bisher mit Radio Apollo. Letzteres setzt inzwischen terrestrisch nur auf DAB+. Den Antrag von Radio auf 24 Stundenbetrieb lehnte die Landesmedienanstalt SLM jedoch ab. Der Sendenetzer Uplink kündigte daraufhin zum 30.6.2026, da die halb genutzte Frequenz nicht wirtschaftlich zu betreiben sei. Radio Blau legte Widerspruch bei der SLM ein.
|
|Das 1997 gegründete heutige Spartenradio für elektronische Musik hat in Stuttgart seine letzte UKW-Frequenz zurückgegeben, sendet terrestrisch aber im bundesweiten DAB+-Kanal 5C. Der Analog-Ausstieg begann im Juli 2016.
Künstliche Intelligenz
|
|Vor einer Woche hatte Elon Musk britische Ermittlungen gegen seinen Chatbot als »faschistisch« diffamiert. Nun sollen eigene »technologische Maßnahmen« die Manipulation von Bildern realer Personen verhindern. Dennoch dürfen zahlende Kunden künftig Bilder mit Grok bei X erzeugen oder bearbeiten.
|
|Elon Musk klagt seit 2024 gegen OpenAI um 109,4 Mrd. $. Als Mitgründer des KI-Pioniers hätte er 38 Mio. $ in den Entwickler von Chat GPT investiert. Die Behauptung, er sei um seine Investition gebracht worden, weist OpenAI zurück.
Netze
|
|Im Rundfunkkabelnetz von Vodafone beginnt das PayTV am 10. Februar mit dem Umstieg auf IPTV. Sky will seinen Kunden dafür Upgrades auf Sky Q-Empfänger anbieten, die eine Online-Verbindung benötigen. Kunden können dann 6 parallele Kanäle buchen.
Forschung & Entwicklung
|
|Mit der aus Hard- und Software bestehenden Starkit-Lösung der Heidelberger AG zur Gestensteuerung stattet Sony seinen neusten professionellen autostereoskopischen Fernseher ELF-SR2 aus.
Märkte, Studien, Statistiken
|
|2024 vereinnahmten US-Unternehmen 80% der Umsätze der Top Player aus SVoD- und InVideo-OTT-Werbung. Dies geht aus dem Jahresbericht über die wichtigsten Akteure der AV-Branche hervor, den die Medienforscher der EU kostenlos zur Verfügung stellen.
|
|Die neue OPUS-Datenbank ermöglicht den Vergleich nationaler Fördersysteme für TV-Sender und Streamingdienste. OPUS kann kostenlos jetzt u.a. auch nach Ländern und Ländergruppen recherchiert werden.
Internationales
|
|Nach Inkrafttreten des weltweit ersten Socialmedia-Verbots für Kinder und Jugendliche am 10.12. wurden laut der zuständigen Behörde Australiens 4,7 Mio. Online-Konten von Tiktok, Instagram und Snapchat blockiert. Anbietern, die Nutzerkonten von Minderjährigen nicht löschen, drohen Geldstrafen.
|
|In Vorbereiten von Jugendschutz-Restriktionen will die Regierung eine Delegation nach Australien schicken, um die Erfahrungen der dortigen Maßnahmen auszuwerten.
Personalia
|
|Beim Festivalveranstalter sind Alina Götzlich (Head of Industry) und das Duo Sebastian Stöcker und Manon Vander Elst (Sektion CineKid) neu im Team. Bernhard Karl bekam als Senior Programmer strukturelle Aufgaben.
|
|Gemäß neuem RBB-Staatsvertrag werden ab dem 1.4.2026 AT-Stellen in der Chefetage zunächst für zwei Jahre besetzt. Das sind Chefredaktion, Justitiariat und die Leitungen Programmentwicklung & Innovation, Programm-Management, Ressourcenplanung, Technologie & Infrastruktur, Operatives Geschäft und Immobilienstrategie.
|
|Bei dem Shoppingsender übernahm Shona Fraser als Senior Director Live Media & Broadcast die Verantwortung für die Entwicklung von TV und online. Fraser kommt von Brainpool und Banijay.
|
|Der Verein Digitalradio Österreich wählte einen neuen Vorstand: Für drei Jahre fungieren Roman Gerner (Radio Stephansdom) als Vorsitzender, Gernot Fischer (Radio Technikum) und Thomas Mair (Radio Superfly) als Stellvertreter. Matthias Gerwinat bleibt Geschäftsführer.
|
|Als CEO des Kabelnetzers (»Pyur« ) folgt Christoph Lüthe, von der Vitronet Gruppe kommend, spätestens ab April auf den zum 31.12.2025 ausgeschiedenen Markus Oswald.
Keine Kurz-News mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren: