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Business

RTL Deutschland stellt Sportbereich nach Sky-Übernahme neu auf

Ab 1. Juni übernimmt Frank Robens als EVP Sport die neu geschaffene Führungsrolle, Charly Classen, bisheriges Mitglied der Sky-Geschäftsführung, geht.

RTL Deutschland zieht die organisatorischen Konsequenzen aus der Fusion mit Sky und schafft eine neue Struktur für den Sportbereich. Frank Robens verantwortet ab dem 1. Juni als Executive Vice President Sport die Bereiche Inhalte, Produktion und Rechte und berichtet direkt an CCO Inga Leschek, die ab Juni die Gesamtverantwortung für alle Entertainment- und Sportinhalte bei RTL Deutschland trägt.

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V.l.: Frank Robens, Alexander Rösner, Alessandro Reitano, Hans Gabbe und Inga Leschek.

 

Mehrere Führungspositionen werden mit ehemaligen Sky-Managern besetzt: Alexander Rösner, bislang Chefredakteur von Sky Sport, leitet als Senior Vice President das Editorial Team und ist für die plattformübergreifende Steuerung der Sportinhalte zuständig. Alessandro Reitano übernimmt als SVP die Sportproduktion, Hans Gabbe als SVP Sports Rights & Commercialization die kommerzielle Seite des Sportgeschäfts. Alle drei berichten künftig an Robens. Die bisherigen RTL-Mitarbeiter Ivo Hrstic und Jens Schmitz sollen neue Aufgaben im gemeinsamen Team übernehmen – konkrete Positionen will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

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Charly Classen.

Das kombinierte Rechteportfolio umfasst unter anderem Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League, Formel 1, NFL, ATP-Tennis, Oktagon MMA sowie Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Charly Classen, bisheriges Mitglied der Sky-Geschäftsführung, verlässt im Zuge der Umstrukturierung das Unternehmen. Er kam Ende 2020 zu Sky und verantwortete das gesamte Sportgeschäft des Unternehmens.

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