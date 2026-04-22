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EU genehmigt RTL-Übernahme von Sky Deutschland

Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Sky Deutschland durch die RTL Group ohne Auflagen genehmigt. Der Deal vereint zwei der stärksten Medienmarken im DACH-Raum – und soll das Streaming-Geschäft neu aufstellen.

Die RTL Group kann Sky Deutschland (DACH) übernehmen: Die EU-Kommission hat die Transaktion grünes Licht gegeben, der Abschluss ist für den 1. Juni 2026 geplant. Damit entsteht ein Medienkonzern mit rund 12,3 Millionen zahlenden Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Sky Deutschland durch die RTL Group ohne Auflagen genehmigt.

Das zusammengeführte Unternehmen bündelt Sky Deutschlands Premium-Sportrechte – darunter Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League und Formel 1 – mit den RTL-Marken RTL+, Free-TV und Pay-TV. Auch die beiden Streaming-Dienste RTL+ und WOW gehen unter ein Dach.

RTL zahlt bei Abschluss 150 Millionen Euro in bar an Sky-Muttergesellschaft Comcast. Hinzu kommt eine variable Earn-Out-Zahlung, die Comcast innerhalb von fünf Jahren auslösen kann, sobald die RTL-Group-Aktie die Marke von 41 Euro überschreitet – gedeckelt auf 377 Millionen Euro. RTL hat die Option, den Earn-Out ganz oder teilweise in Aktien zu begleichen und hat bereits 3,5 Millionen eigene Aktien zurückgekauft.

RTL behält die Lizenz zur Nutzung der Marke Sky in der DACH-Region. Den Hauptsitz von RTL Deutschland belässt die Gruppe in Köln, Sky Deutschland verbleibt in München. Stephan Schmitter, derzeit CEO von RTL Deutschland, übernimmt nach dem Closing die Führung des kombinierten Unternehmens.

Die Transaktion soll innerhalb von drei Jahren jährliche Synergien von 250 Millionen Euro liefern, überwiegend durch Kosteneinsparungen. RTL Group CEO Thomas Rabe sieht darin einen ersten Schritt, um langfristig mit globalen Streaming-Plattformen konkurrieren zu können.

RTLSky
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