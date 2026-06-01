Anzeige

©Sky Deutschland
Business

Sky Deutschland und die ATP verlängern ihre Partnerschaft bis 2033

Die neue Vereinbarung umfasst die Übertragungsrechte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und gilt für alle Verbreitungswege.

Sky Deutschland und die ATP Media, der Medienzweig der ATP Tour, verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft langfristig. Bereits seit 2017 überträgt Sky Sport fast alle Turniere der besten Tennis-Tour der Welt live. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Sky Sport bis Ende des Jahres 2033 der Live-Übertragungspartner der ATP Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz bleibt.

©Sky Deutschland

Weltklasse-Tennis live auf Sky Sport: pro Jahr insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden von der ATP Tour, der WTA Tour und den US Open live.

Sky Sport wird weiterhin alle ATP Masters 1000 Turniere, die Nitto ATP Finals und die meisten ATP 500 Turniere umfassend live übertragen. Hinzu kommen ausführliche Übertragungen der ATP 250 Turniere. Höhepunkt jeder Saison auf der ATP Tour sind die Nitto ATP Finals in Turin, in denen die jeweils acht besten Spieler des Jahres um den letzten Titel des Tennisjahres kämpfen. Diese wird Sky Sport ebenso live übertragen wie die Next Gen ATP Finals, bei denen die besten Profis des jeweiligen Jahres antreten, die höchstens 20 Jahre alt sind.

Mit den Übertragungsrechten an der ATP Tour, der WTA Tour und den US Open überträgt Sky Sport insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden Weltklasse-Tennis pro Jahr live.

Die Übertragungsrechte an der ATP Tour gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein and Südtirol und umfassen ebenfalls die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.

Sky Deutschland
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©RTL / Sky / Marina Rosa Weigl / S. Schweiger / GrellertRTL Deutschland stellt Sportbereich nach Sky-Übernahme neu auf Qvest und EVS erweitern ihre Partnerschaft ©NonkonformSky Deutschland feiert die Eröffnung der neuen Bundesliga-Saison © RTL / Sky DeutschlandRTL kauft Sky Deutschland

Anzeige

Most Popular

©Nonkonform

ESC2026: Live-TV mit Kinolook

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Tailgating – der Angriff beginnt an der Tür

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved